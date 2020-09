Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma versão beta do Apple Music para Android tem um código que menciona um pacote que a Apple está preparando, de acordo com 9to5Google . O nome Apple One, especificamente, foi identificado, assim como "pacote de assinatura" e um texto sobre como gerenciar uma assinatura do Apple One em um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

O 9to5Google teve que vasculhar o APK do Apple Music para localizá-los. Lembre-se de que a Bloomberg afirmou no mês passado que a Apple planeja anunciar um pacote com desconto para alguns de seus serviços de assinatura. A empresa irá anunciar em breve o pacote com vários níveis de preços. Ele combinará o Apple Music e o Apple TV Plus em uma camada inferior, mas também oferecerá serviços como Apple Arcade, Apple News Plus e mais armazenamento iCloud em camadas mensais mais caras.

Espera-se que o Apple One funcione com famílias também, já que oferecerá suporte ao recurso Family Sharing da Apple, permitindo que várias pessoas compartilhem os serviços

A Bloomberg disse que a Apple está chamando o pacote de Apple One, internamente, então o novo código encontrado no beta do Apple Music é mais uma evidência. Será interessante ver se a Apple realmente mantém esse nome, visto que o Google também tem um plano de assinatura mensal chamado Google One que inclui armazenamento em nuvem, backups e promoções.

A Apple provavelmente anunciará o Apple One em algum momento no próximo mês, talvez durante um evento de 15 de setembro de 2020 ou um evento posterior para o iPhone 12.

Escrito por Maggie Tillman.