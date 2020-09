A Apple está trazendo códigos de oferta de assinatura da App Store com iOS 14

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No final do ano, após o lançamento do iOS 14 e do iPad OS 14, a Apple permitirá que os desenvolvedores comecem a distribuir códigos de oferta de assinatura em seus aplicativos.

O que isso significa é que, se um determinado aplicativo tiver uma assinatura disponível, o desenvolvedor pode oferecer um período de teste gratuito / com desconto por tempo limitado por meio de um código de oferta para atrair novos assinantes ou tentar assinantes anteriores a voltarem.

Cada código é único e alfanumérico, podendo ser gerado digitalmente ou mesmo offline e distribuído fisicamente em vários eventos ou junto com produtos. Isso essencialmente significa que os desenvolvedores não estão limitados em como distribuem o código e significa que há muitas oportunidades de usá-los.

Do ponto de vista do cliente, eles serão resgatados por meio da App Store usando um URL de uso único ou pode ser um botão / opção no próprio aplicativo.

Haverá várias opções disponíveis para desenvolvedores, que podem ser repassadas para assinantes em potencial. Os desenvolvedores podem passar a assinatura gratuita por um tempo limitado ou oferecer um teste pré-pago, que pode ser algo como £ 1,99 por mês por um tempo limitado, com a assinatura de preço integral entrando em vigor posteriormente.

O terceiro tipo de oferta permitirá uma oferta Pague adiantado, onde o usuário paga uma única vez por um determinado período. Por exemplo, você pode pagar £ 4,99 à vista e obter acesso a seis meses de serviço.

A Apple não deu uma data específica para quando os novos códigos de oferta começarão a aparecer, mas será em algum momento após o iOS 14 ser lançado ao público, o que é esperado em algum momento nos próximos meses.

Escrito por Cam Bunton.