Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple e o Google parecem estar preparando a fase dois de seu sistema de rastreamento de contatos COVID-19. Como parte dessa fase final, você poderá receber notificações sobre sua exposição a pessoas COVID-19-positivas - sem a necessidade de usar um aplicativo separado em seu dispositivo.

Na quarta-feira, 26 de agosto, a Apple semeou o primeiro beta de sua próxima atualização iOS 13.7 para os desenvolvedores. O iOS 13.7 beta pode ser baixado do Apple Developer Center ou pelo ar uma vez, se um perfil de desenvolvedor tiver sido instalado em seu dispositivo iOS. O beta é o que permite que você - se você for um desenvolvedor - optar pelo sistema de Notificações de Exposição COVID-19 da Apple sem ter que baixar um aplicativo de uma autoridade de saúde pública.

Quando a Apple e o Google anunciaram sua parceria em uma API de notificação de exposição COVID-19 no início deste ano, as empresas prometeram duas fases. Na primeira fase, que começou com o iOS 13.5, qualquer pessoa poderia baixar um aplicativo de sua autoridade de saúde pública para optar por receber notificações de exposição. Com a fase dois, que não entrará totalmente no ar até o lançamento do iOS 13.7, qualquer pessoa poderá optar por aderir sem precisar de um aplicativo separado.

No entanto, para verificar um caso COVID-19 positivo, você ainda precisará de um aplicativo de uma autoridade de saúde pública. Como observou o The Guardian , esse sistema também não funcionará na Grã-Bretanha até que o governo do Reino Unido lance seu próprio aplicativo de rastreamento de contatos. (Um está sendo testado na Ilha de Wight e Newham.)

A Apple deve lançar o iOS 14 no início de outubro junto com novos iPhones. Portanto, pode-se supor que o iOS 13.7 chegará para todos os usuários do iPhone (não apenas os desenvolvedores) nas próximas semanas e, se for o caso, a fase dois também deve começar em breve.

Escrito por Maggie Tillman.