A Apple carrega o Apple Music com novas listas de reprodução para crianças e família

(Pocket-lint) - A Apple atualizou a seção Crianças e Família no Apple Music com novas listas de reprodução selecionadas. Por exemplo, há uma lista de reprodução de volta às aulas, completa com músicas de músicos como Avicii e Anderson Paak. A Apple está prometendo atualizar as novas listas de reprodução diariamente.

“Antigamente, a música infantil se restringia a canções de ninar e brincadeiras que eram passadas de geração em geração - ou às vezes recitadas por um alegre dinossauro roxo”, explicou a empresa. "As opções são infinitas. A música infantil passou por uma mudança dramática." A Apple disse que música para crianças agora é "apenas música excelente que toda a família adora", então está reformulando a seção Crianças e Família para refletir isso.

Também está atualizando as listas de reprodução existentes na seção com novas artes.

A Apple também está carregando a seção Crianças e Família com algumas listas de reprodução temáticas mais jovens. Há Kids Fit Fun! , Playdate Fun! e ABC Fun! , que a empresa disse que são "repletas de músicas que vão desde educacionais até motivacionais e tudo mais para manter as crianças cantando, dançando e aprendendo por horas". Também oferece uma lista de reprodução Princess Power "cheia de canções de princesa com mensagens de empoderamento".

Finalmente, há Yeehaw com "compotas country para crianças" e Ahoy Matey para "amantes de piratas fanfarrões".

Você pode verificar tudo isso no aplicativo Apple Music ou em apple.co/kidsandfamily. A Apple disse que o gênero Kids and Family é um dos que mais crescem na Apple Music, com a empresa relatando um aumento de 105% recentemente na quantidade de tempo que as pessoas passam ouvindo.

Escrito por Maggie Tillman.