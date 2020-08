Explicando a referência do Fortnite de 1984 da Epic: Zombando da Apple com habilidade Orwelliana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games usou o Fortnite para iniciar uma revolução . Não é por acaso que a empresa está usando um dos maiores - e mais lucrativos - jogos do mercado, sabendo que Fortnite vai chamar a atenção de todos. Também vai trazer consigo o apoio popularista, que é a chave de qualquer revolução.

A maior parte do movimento é, sem dúvida, o vídeo épico Nineteen Eighty-Fortnite da Epic. Este não é o tipo de coisa que você simplesmente pega do nada, é parte de uma campanha cuidadosamente planejada, enquanto também ressoa com as investigações antitruste atuais em grandes empresas de tecnologia.

O vídeo Nineteen Eighty-Fortnite é basicamente uma reinvenção quadro a quadro do próprio comercial da Apple de 1984 para o Macintosh. O vídeo original da Apple foi exibido durante o Super Bowl em 1984 e foi projetado para desafiar a visão de que grandes empresas de tecnologia controlavam o futuro.

O vídeo da Epic carrega exatamente a mesma mensagem, usando francamente personagens no estilo Fortnite, recriando aquele vídeo da Apple - vai até mesmo usando o antigo aspecto 4: 3 para maior autenticidade.

Embora nunca tenha sido originalmente planejado, muitos consideraram o comercial da Apple como sendo sobre a IBM. De acordo com um dos criadores do anúncio, Lee Clow, ele foi projetado para fazer parte de uma campanha contínua para o Macintosh, mas a placa da Apple não queria continuar porque não mostrava o novo PC e não estava realmente disponível para compre qualquer um, então só foi ao ar durante o Super Bowl de 1984.

A carta de interrupção e desistência de abril de 1984 do espólio de George Orwell, alegando que era uma violação de direitos autorais, também não pode ter ajudado. Mas todas essas coisas o tornaram um anúncio infame, perfeito para paródia da Epic Games. Será que a propriedade de George Orwell desafiará a Epic Games neste vídeo? Provavelmente.

Por trás desses anúncios está a obra literária seminal Nineteen Eight-Four, de George Orwell. É um dos mais significativos, senão o romance definidor, do gênero distópico. Escrito em 1949, Nineteen Eighty-Four é um alerta sobre o que pode acontecer em uma sociedade com um governo totalitário que quer o controle total de tudo, uma sociedade de opressão e vigilância em massa, de guerra e propaganda constantes.

É um dos muitos romances do gênero distópico que ainda ressoa com os leitores, porque esses eventos ficcionalizados são amplamente refletidos na vida moderna - ditaduras, ideologias extremas, manipulação do Estado e o equilíbrio entre verdades e mentiras. Na verdade, o fato de estar sendo usado com personagens Fortnite demonstra o quão importante Mil novencentos e oitenta e quatro como uma obra ainda é.

Por que isso é relevante para a tecnologia? A Apple era o perdedor em 1984, um disruptor querendo trazer suas próprias tecnologias para o mercado e convencer as pessoas de que havia outra maneira de sair do domínio do mercado existente. A Epic agora está convidando seus seguidores a "se juntarem à luta" contra o que chama de "Monopólio da App Store"; é difícil negar que é uma bela virada de ironia, seja qual for o lado da discussão em que você se sentar.

A Epic Games não acredita que deveria estar ganhando milhões para a Apple com a taxa de 30% cobrada nas compras na App Store. A Apple, por outro lado, não acredita que a Epic Games deva ganhar milhões por meio da plataforma da Apple sem que haja uma taxa. É um impasse que já foi levantado muitas vezes antes, mas talvez agora seja uma luta maior, com a Epic colocando isso no radar de todos graças a Fortnite.

Você pode esperar muito drama, ternos e contra-fatos, mas é George Orwell que está no cerne desta referência. Então, enquanto esses gigantes da tecnologia batalham pela superioridade moral, legal e ética, talvez você queira comprar um bom livro para ler. Não consigo pensar em nada mais adequado do que Mil novecentos e oitenta e quatro de George Orwell.

Escrito por Chris Hall.