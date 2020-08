Apple One parece ser o pacote de assinatura única da Apple para TV +, Music, Arcade, News + e iCloud

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple parece estar preparando um pacote de serviços, potencialmente chamado de Apple One e lançado em outubro junto com a próxima geração do iPhone 12. A mudança tem sido há muito comentada e parece ter como modelo o Amazon Prime de grande sucesso, embora não seja um grande salto para veja isso.

O pacote de assinatura única uniria Apple Music, iCloud, TV +, Arcade e News + para aqueles usuários que querem tudo - e parece que haverá vários níveis.

O negócio será projetado para encorajar a aceitação de mais serviços do que você está pagando agora. Há rumores de que o News + em particular não está indo muito bem , enquanto a iniciativa da Apple para aumentar a eficácia do News + foi recebida com raiva .

Por exemplo, você pode ter iCloud e TV +, mas pode descartar o Spotify e mudar para a Apple Music se puder obter os três serviços com o mesmo valor.

De acordo com a fonte da Bloomberg, os três pacotes terão Apple Music e Apple TV + - provavelmente com algum armazenamento iCloud - enquanto você pode ligar o Arcade ou / e News + por taxas extras.

Bloomberg também sugere que a Apple está desenvolvendo uma assinatura para aulas de ginástica virtuais, embora esse seja o primeiro boato que ouvimos nesse sentido.

Escrito por Dan Grabham.