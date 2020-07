O novo site Apple Card da Apple permite que você pague sua conta on-line

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, a Apple permite que você pague sua fatura do Apple Card on-line através de um navegador da Web, pois introduziu um novo portal da Web para o serviço de cartão de crédito.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o card.apple.com e começar a gerenciar o seu Apple Card. Isso inclui pagar suas contas, visualizar seu saldo atual e ver seus extratos de faturas anteriores. Anteriormente, você precisaria usar um iPhone ou iPad e o aplicativo Apple Wallet.

Obviamente, isso é limitante, especialmente se você preferir pagar suas contas em um laptop.

Mas você ainda precisará usar um dos dispositivos da Apple para solicitar um Apple Card. Você deve ter 18 anos ou mais com uma carteira de motorista dos EUA ou um ID do estado para se candidatar e precisa de um endereço residencial nos EUA. Você também precisa de um iPhone 6 ou mais recente com iOS 12.4, além do iCloud e um ID Apple.

Se aprovado, você verá um limite de crédito inicial e uma oferta de abril entre 12,99 e 23,99 por cento. Sua oferta de limite de crédito varia.

Para obter mais informações sobre como o Apple Card funciona, consulte o nosso guia . Também temos este tutorial útil sobre como adiar os pagamentos do Apple Card durante a pandemia de coronavírus sem juros.