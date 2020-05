Apple compra uma startup de aprendizado de máquina para ligar a Siri

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple comprou mais uma empresa. Mas, como sempre com essas aquisições, o significado é o efeito que isso pode ter sobre um produto que muitos de nós usamos todos os dias - o iPhone e, mais especificamente, a Siri .

É evidente que os recursos da Siri ficaram para trás do Google Assistant e do Amazon Alexa em sua capacidade de se adaptar à linguagem natural.

A Apple comprou várias empresas na área de inteligência artificial (IA) nos últimos tempos e a mais recente empresa, a Inductiv, permitirá que a Apple analise melhor os dados que chegam - presumivelmente pelas interações do usuário - e aprimore o esforço de aprendizado de máquina. O Inductiv foi fundado por acadêmicos de aprendizado de máquina de um Stanford e outras universidades dos EUA.

De acordo com a Bloomberg , a Apple está atualizando a tecnologia de IA subjacente que alimenta a Siri sob a direção do executivo John Giannandrea. A Apple também se comprometeu a mudar as práticas depois que foi revelado o uso de prestadores de serviços humanos para ouvir gravações de áudio de seus usuários conversando com a Siri - assim como seus rivais.

A Apple não comentou sobre a aquisição e não está claro se a Apple acabou de comprar a tecnologia da empresa ou se os executivos também aderiram. A Bloomberg sugere que a equipe de engenharia da empresa - com sede em Waterloo, Ontário - agora esteja trabalhando para a Apple.

A Apple também comprou a Voysis no início deste ano com o objetivo de melhorar o reconhecimento de fala no Siri - reconhecer uma linguagem mais natural certamente daria à Siri uma grande parte do impulso necessário.