Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A próxima atualização do software iOS 14 da Apple pode incluir um novo aplicativo de realidade aumentada, chamado Gobi, além de novos recursos do Find My.

Uma versão vazada do iOS 14 está nas mãos de vazadores há meses e, agora, o repórter Josh Constine compartilhou detalhes sobre a atualização, o aplicativo AR da Apple e as novas atualizações do Find My através de seu boletim . Parece que Gobi será capaz de ler códigos QR da marca Apple e códigos QR tradicionais, de acordo com os arquivos vazados do iOS 14. A Apple também parece estar usando um formato de código QR exclusivo:

Constine compartilhou as imagens dos códigos QR da Apple e detalhou como eles podem funcionar com Gobi. "Os arquivos em Gobi incluíam QRs que abriam os sites Mac Pro e Apple Watch, o filme Star Wars: Rogue One na iTunes Store e um que abre o fluxo de inscrição do Starbucks Card", explicou Constine. Ele também disse que Gobi pode usar dados de localização para ajudá-lo a reivindicar descontos nas lojas Starbucks.

Por fim, Constine disse que o aplicativo Find My pode exibir alertas de som e vibração para ajudá-lo a encontrar seus dispositivos. Você ouvirá certos sons à medida que se aproximar de um dispositivo que está procurando e outros à medida que se afasta. Talvez esses sons sejam usados para ajudá-lo a localizar as marcas de rastreamento AirTag da Apple? O vídeo acima de Constine visualiza alguns dos sons.

Pensa-se que o iOS 14 também inclua um novo aplicativo de condicionamento físico, uma API "PencilKit" e muito mais. Veja nosso resumo completo dos rumores do iOS 14 aqui .