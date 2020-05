Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O NHS está construindo um segundo aplicativo para smartphone para rastrear a disseminação do COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

O Financial Times disse que o NHSX enfrentou críticas ao seu primeiro aplicativo , lançado recentemente na Ilha de Wight, por isso está desenvolvendo um segundo aplicativo que usa o sistema de rastreamento de contatos do Google e da Apple. Ele está sendo feito "em paralelo", com Matthew Gould, chefe do NHSX, dando o "aval" ao novo projeto no início desta semana. Diz-se que o primeiro aplicativo NHSX coleta mais dados em um banco de dados central.

Mais de 40.000 pessoas na Ilha de Wight estão testando o aplicativo NHSX há uma semana. O deputado conservador da ilha disse ao The Financial Times que muitos moradores relataram problemas como dificuldades para baixar e até receber alertas falsos. O NHS supostamente está enfrentando pressão dentro do governo e da mídia sobre os problemas do primeiro aplicativo, incluindo a ética e até a duração da bateria.

O sistema de rastreamento de contatos do NHS atualmente sendo testado no primeiro aplicativo NSHX armazena dados anônimos sobre indivíduos infectados com COVID-19 e seus contatos em um banco de dados central, enquanto a abordagem do Google e da Apple lida com os dados no nível do sistema, descentralizando esses dados.

Adicione tudo isso, e o NHS parece ter percebido que precisa ter um plano de backup, incluindo o desenvolvimento de um segundo aplicativo que usa o sistema de rastreamento de contatos do Google e da Apple. Mas ainda não foi tomada uma decisão sobre qual aplicativo do NHS será lançado.

Apple e Google esperam lançar a primeira versão do sistema de rastreamento de contatos, por meio de uma atualização de software, em meados de maio.