O aplicativo NHS COVID-19 pode usar a abordagem Apple-Google, afinal

O NHS planeja lançar um aplicativo COVID-19 que ajudará como parte da estratégia de teste, rastreio e rastreamento do governo que ajudará a facilitar o bloqueio do Reino Unido.

Atualmente, o aplicativo está sendo testado na Ilha de Wight, antes do lançamento mais amplo, previsto para meados de maio. Há um debate sobre se o aplicativo funcionará exatamente como o NHS deseja, devido a restrições inerentes aos sistemas operacionais Android do Google e iPhone da Apple.

Para lidar com esse tipo de restrição - que limita o acesso ao Bluetooth em segundo plano quando um aplicativo não está sendo usado - a Apple e o Google desenvolveram sua própria API - interface de programa de aplicativo - uma ferramenta que permite que os desenvolvedores de aplicativos acessem esses serviços com mais eficiência.

Em sua forma atual, o NHS COVID-19 não usa essas ferramentas, em vez de usar um sistema diferente, para contornar as restrições. O problema é que esse não é um método testado e comprovado e algumas outras regiões, como a Austrália, descobriram que o aplicativo não se comunica quando não está na tela - um problema que o Reino Unido poderia enfrentar.

O Financial Times, no entanto, está relatando que o NHSX - o braço digital do NHS responsável pelo desenvolvimento do aplicativo - mudou um pouco o problema e abordou uma empresa de desenvolvimento suíça, a Zuhlke Engineering, para investigar a integração do Apple-Google solução.

As informações, que supostamente provêm dos documentos contratuais, afirma que o prazo para este trabalho é de duas semanas - o que estaria mais ou menos alinhado com a data de lançamento planejada para o lançamento do aplicativo NHS COVID-19.

Isso pode indicar uma mudança de direção, embora isso sempre tenha sido uma possibilidade. O governo do Reino Unido confirmou que estava desenvolvendo um aplicativo de rastreamento de contatos antes que a Apple e o Google anunciassem sua API. Nesse momento, o governo disse que examinaria o que isso oferecia e veria como isso poderia ter um papel no processo, para que essa mudança de direção não fosse uma grande surpresa para quem acompanha a história.

Há uma reviravolta interessante, no entanto, conforme relatado pelo The Sun. Segundo o tablóide, a versão atual do aplicativo NHSX não sofre os problemas que o aplicativo australiano, porque foi encontrada uma solução alternativa para a API Bluetooth da Apple.

"É a primeira vez que a API é usada dessa maneira e usar dessa forma não é comprovada e pode causar problemas de bateria", relata o The Sun, conversando com uma fonte da Apple. Isso pode significar que o aplicativo que está sendo testado atualmente na Ilha de Wight funcionará, mas não com a mesma eficiência que um que usa a API Apple-Google.

Por que isso tudo importa? Há uma diferença fundamental na abordagem proposta pelo NHSX e pelos gigantes da tecnologia norte-americana Apple e Google. A solução do NHS deseja reunir os dados em um banco de dados centralizado, permitindo que as autoridades do Reino Unido obtenham informações sobre surtos localizados. Ao ter dados adicionais para analisar, o NHS poderia potencialmente ser capaz de identificar áreas problemáticas e resolvê-las. Além disso, o aplicativo do NHS foi projetado para ser um caminho para testes, permitindo que alguém que tenha contato com um caso confirmado do vírus receba um teste.

A Apple e o Google têm uma abordagem diferente que mantém os dados privados, alertando apenas aqueles que entraram em contato com alguém que desenvolve sintomas do vírus por meio de seus telefones - e não permitindo que o NHS acesse essas informações. Significaria essencialmente que o NHS não teve acesso a todos os dados. Embora isso possa proteger melhor a privacidade dos indivíduos, potencialmente diminui a resposta nacional que as autoridades podem dar.

A fase de teste em que o aplicativo NHSX está atualmente é exatamente isso - uma fase de teste. Não ficaríamos surpresos se mudanças ocorressem nas próximas semanas - mas, como há um argumento técnico e ético em torno do aplicativo, duvidamos que todos os lados fiquem completamente satisfeitos com o resultado.