A conferência virtual de desenvolvedores da Apple será gratuita, ocorrendo no final de junho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já sabíamos que a conferência para desenvolvedores da Apple em 2020 seria virtual, mas também será gratuita para os desenvolvedores. O evento - conhecido como Worldwide Developer Conference, ou WWDC - ocorrerá mais tarde em junho do que atualmente, a partir de 22 de junho.

O WWDC20 terá pré-visualizações do próximo trabalho de software da Apple, incluindo iOS 14 , watchOS 7 e macOS 10.16. O evento está agora em seu 31º ano, mesmo que o evento deste ano certamente seja um pouco diferente.

Nem tudo estará aberto ao consumo público - as sessões técnicas serão apenas para desenvolvedores inscritos no Programa para Desenvolvedores da Apple. No entanto, a palestra principal estará aberta para que todos possam assistir (como as palestras da Apple quase sempre acontecem hoje em dia).

A Apple também está lançando o Swift Student Challenge desta vez. É uma oportunidade para os desenvolvedores de estudantes mostrarem o que podem fazer criando sua própria cena interativa em um playground Swift, que pode ser experimentado em três minutos, usando o aplicativo Swift Playgrounds para iPad. O desafio está aberto até 18 de maio.

No ano passado, mais de 350 desenvolvedores de estudantes estiveram presentes na WWDC, representando 37 países diferentes.

Obviamente, a Apple está abraçando a oportunidade apresentada pela conferência virtual, o que significa que pode alcançar mais desenvolvedores do que nunca: "WWDC20 será o nosso maior ainda, reunindo nossa comunidade global de desenvolvedores de mais de 23 milhões de uma maneira sem precedentes por uma semana em Junho para aprender sobre o futuro das plataformas da Apple ", disse Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple.

A Apple diz que as apresentações detalhadas, sessões e agendamentos de laboratório para o WWDC20 serão compartilhados em junho no aplicativo Apple Developer.