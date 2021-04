Como desinstalar aplicativos em seu Mac

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É fácil instalar aplicativos no Mac a partir da Internet ou de um disco, mas e se você não quiser mais um aplicativo? Isso também é simples: exclua-o.

A desinstalação de um aplicativo basicamente o remove do disco rígido do Mac, liberando o espaço de armazenamento que antes era usado para outros itens que você deseja instalar ou executar. Lembre-se de que desinstalar um aplicativo Mac não cancela nenhuma assinatura que você possa ter adquirido com esse aplicativo, então você precisará fazer isso separadamente.

Veja como desinstalar rapidamente aplicativos Mac, incluindo como excluir aplicativos usando o LaunchPad ou Finder.

No seu Mac, clique no ícone do Finder no Dock e, em seguida, clique em Aplicativos na barra lateral do Finder. Se o aplicativo estiver em uma pasta, abra a pasta do aplicativo para procurar um desinstalador. Se você vir outro ícone de aplicativo chamado Desinstalar ou Desinstalador, clique duas vezes nele e siga as instruções na tela. Se um aplicativo não estiver em uma pasta ou não tiver um Desinstalador, arraste o ícone do aplicativo da pasta Aplicativos para o ícone da lixeira no final do Dock.

Agora, esvazie o Lixo (clique com o botão direito do mouse em Lixo e selecione Esvaziar Lixo). Esta última ação removerá permanentemente o aplicativo do seu Mac. Se você tiver arquivos que criou com o aplicativo, talvez não consiga abri-los novamente, a menos que reinstale o aplicativo que excluiu.

Nota: Se você decidir que deseja manter o aplicativo antes de esvaziar a Lixeira, basta selecionar o aplicativo na Lixeira e, em seguida, escolher Arquivo> Colocar de volta.

A ferramenta Launchpad ajuda você a abrir, organizar e excluir seus aplicativos Mac.

Abra o Launchpad. Clique no ícone do foguete no Dock. Se você não vir o aplicativo no Launchpad, digite seu nome no campo de pesquisa. Pressione e segure a tecla Opção ou clique e segure qualquer aplicativo até que os aplicativos balancem. Clique no botão X ao lado do aplicativo que deseja excluir Clique em Excluir para confirmar. O aplicativo será excluído imediatamente.

Os aplicativos que não mostram X não vieram da Apple App Store ou são exigidos pelo seu Mac e não podem ser excluídos. Se você precisar excluir um aplicativo que não veio da Apple App Store, use o método Finder abaixo.

A ferramenta Finder ajuda você a encontrar e organizar todos os seus documentos, mídia, pastas e outros arquivos. É a primeira coisa que você vê quando o seu Mac é inicializado e está sempre disponível quando você usa outros aplicativos. Você pode usar o Finder para localizar o aplicativo que deseja excluir (a maioria dos aplicativos está na pasta Aplicativos, que pode ser aberta clicando em Aplicativos na barra lateral de qualquer janela do Finder).

Depois de encontrar o aplicativo no Finder, selecione-o e arraste-o para a Lixeira. Ou selecione o aplicativo no Finder e escolha Arquivo> Mover para a Lixeira. Se você precisar fazer login, digite o nome e a senha de uma conta de administrador. Finalmente, para realmente excluir o aplicativo, escolha Finder> Esvaziar Lixo.

