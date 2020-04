Siri da Apple está definido para introduzir o mapeamento de salas para melhorar a precisão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que o Siri da Apple pode introduzir o mapeamento de salas para melhorar a precisão de suas respostas.

A mudança seria semelhante à tecnologia usada nos alto-falantes para determinar o posicionamento dentro da sala (onde eles podem ajustar o som de acordo), incluindo o HomePod da Apple.

A Apple tem trabalhado com acadêmicos do Instituto de Interação Humano-Computador da Universidade Carnegie Mellon e o grupo publicou um artigo sobre como ouvir os arredores pode melhorar a eficácia do assistente de voz em um HomePod.

Uma das próximas inovações em dispositivos como os dispositivos HomePod, Google Home e Amazon Echo pode estar direcionando o áudio para as pessoas na sala - como para o sofá em que você está sentado ou para o grupo de vocês na mesa da sala de jantar. E houve patentes registradas nessa extensão.

Na verdade, esse não é um grande salto de onde esses dispositivos estão atualmente.

Mas a pesquisa vai além com a inteligência de alto-falantes inteligentes com microfones integrados, sugerindo que os dispositivos possam reconhecer de onde vêm os sons do ambiente - como uma campainha - e alertar o usuário quando isso acontecer. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com deficiência auditiva, por exemplo.