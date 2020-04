Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma falha de segurança no Apple Mail para iOS foi descoberta, em meio a alegações de que ela pode estar presente há muitos anos.

A empresa de pesquisa de segurança ZecOps publicou um relatório revelando uma vulnerabilidade que poderia afetar os usuários de iPhone e iPad parece existir desde 2012.

Alega que o Apple Mail para iOS 6 (lançado com o iPhone 5) exibiu a mesma falha de segurança encontrada recentemente no iOS 13 .

A vulnerabilidade de "clique zero" essencial permite que um invasor acesse dados pessoais sem o conhecimento do usuário, enviando um único ou uma série de emails que consomem uma quantidade significativa da RAM do telefone ou tablet.

"A vulnerabilidade pode ser acionada antes do download de todo o email, portanto, o conteúdo do email não permanecerá necessariamente no dispositivo", escreveu o ZecOps em seu relatório .

Ele supostamente encontrou a falha de segurança depois que vários usuários do iPhone relataram falhas incomuns no dispositivo.

Como uma vulnerabilidade de clique zero, a Apple não sabia anteriormente sobre o problema. Mas, graças às descobertas da empresa de segurança, a Apple está lançando uma correção.

Ele já aplicou um patch como parte de sua versão beta de abril do iOS. De fato, se você está preocupado com a vulnerabilidade, pode fazer o download do mais recente software beta - ou usar um aplicativo de email alternativo.

"Para atenuar esses problemas - você pode usar a versão beta mais recente disponível. Se não for possível usar uma versão beta, considere desativar o aplicativo Mail e use o Outlook ou o Gmail que não são vulneráveis", disse ZecOps.