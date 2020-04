Os aplicativos iWork da Apple ganham suporte para trackpad do iPad e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple atualizou seu conjunto de aplicativos de produtividade iWork, bem a tempo de apoiar aqueles que trabalham em casa.

Agora estão disponíveis atualizações para Pages, Numbers e Keynote, trazendo novos recursos para iOS, MacOS e iPadOS - com as últimas versões adicionando compatibilidade com o trackpad do iPad.

O suporte ao Trackpad foi introduzido no iOS 13.4 em março e funciona com o Magic Trackpad 2 e Magic Mouse 2. da Apple. Um teclado Magic dedicado para iPad Pro ostenta seu próprio trackpad quando chegar em maio. E mouses e trackpads Bluetooth de terceiros também funcionarão.

Além da capacidade dos proprietários de iPad de usar um cursor para um controle mais refinado no pacote iWork, outros destaques em todas as versões incluem a capacidade de adicionar capitulares aos documentos do Pages, aplicar cores, gradientes ou uma imagem ao plano de fundo e iniciar de vários novos modelos.

O Numbers e o Keynote também recebem uma variedade de novos recursos, incluindo a opção de adicionar planilhas e apresentações a uma pasta do iCloud Drive para que vários usuários comecem a colaborar automaticamente.

Além disso, os PDFs agora podem ser impressos ou exportados a partir dos aplicativos atualizados do iWork em todos os formatos, com comentários incluídos.

Você pode baixar as atualizações para iOS, iPadOS e MacOS de suas respectivas lojas de aplicativos agora.