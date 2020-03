Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple adquiriu o Dark Sky, um aplicativo climático muito popular na App Store.

Os principais recursos do Dark Sky incluem previsões meteorológicas em tempo real com base na localização, além de previsões meteorológicas por hora para o próximo dia e semana. Ele também inclui belas animações meteorológicas, alertas em tempo real para chuva ou mau tempo, um widget Today e um recurso do Time Machine. O Pocket-lint há muito tempo inclui o aplicativo em nossos melhores aplicativos para iPhone, que você pode conferir aqui.

Em 31 de março, os desenvolvedores por trás do Dark Sk anunciaram por meio de um post no blog que ingressaram na Apple. Aqui está parte de sua declaração:

"Hoje temos notícias importantes e empolgantes para compartilhar: a Dark Sky se juntou à Apple. Nosso objetivo sempre foi fornecer ao mundo as melhores informações meteorológicas possíveis, ajudar o maior número possível de pessoas a permanecer seco e seguro, e fazer isso". portanto, de uma maneira que respeite sua privacidade. Não há lugar melhor para atingir esses objetivos do que na Apple. Estamos entusiasmados por ter a oportunidade de alcançar muito mais pessoas, com muito mais impacto, do que jamais poderíamos sozinhos ".

Segundo os desenvolvedores da Dark Sky, o aplicativo para iOS não será afetado. Ele ainda está disponível na App Store e atualmente custa US $ 3,99.

O aplicativo Android, no entanto, em breve não estará mais disponível, e o serviço para usuários terminará em 1º de julho. As previsões meteorológicas, mapas e incorporações do site também serão interrompidos em 1º de julho, mas o site em si permanecerá ativo para o suporte ao cliente da API e do iOS. A API da Dark Sky também funcionará até o final de 2021, e outros desenvolvedores - como Carrot, Yelp e DuckDuckGo - que dependem dos dados da Dark Sky precisarão encontrar uma alternativa.

A teoria atual é que a Apple pode incorporar alguns elementos do Dark Sky em seu aplicativo climático, que extrai dados do The Weather Channel.