A Apple está se juntando à lista cada vez maior de empresas que tentam amenizar o golpe para as pessoas forçadas a ficar em suas casas durante a pandemia do COVID-19, oferecendo software gratuito ou testes prolongados.

Foi anunciado que o Final Cut Pro X, seu software de edição de vídeo, agora terá um período de teste gratuito que é o triplo do que costumava ser, passando de 90 para 30 dias.

Além disso, o Logic Pro X, a versão em áudio de seu processo de edição, também está recebendo uma avaliação gratuita, no caso pela primeira vez, que também terá 90 dias de duração.

Nos casos de ambos os ensaios, isso significa que profissionais ou entusiastas criativos devem ter tempo para integrar totalmente sua respectiva escolha de programa em seus fluxos de trabalho. Isso deve permitir que as pessoas realmente entendam se desejam obter uma licença completa no final do julgamento.

No caso do Final Cut Pro X, essa licença normalmente custa £ 300 / $ 300, portanto, é um software muito caro para ser testado. Enquanto isso, o Logic Pro X custa £ 200 / $ 300 se você o comprar de forma independente.

A versão de avaliação gratuita do Logic Pro X ainda não está disponível, mas deve aparecer nos próximos dias. Enquanto isso, se você quiser uma avaliação gratuita do Final Cut Pro X, pode fazer o download no site da Apple .

Como um bônus adicional, se você está atualmente no meio de uma avaliação de 30 dias do Final Cut Pro X, não precisa se preocupar - você pode interromper essa avaliação e fazer o download do novo programa para aparecer nos 90- versão do dia e não perca.