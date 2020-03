Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O navegador Safari da Apple teve uma atualização pequena, mas significativa, do seu Intelligent Tracking Prevention (ITP) - agora bloqueia todos os rastreadores de terceiros por padrão, "de maneira geral".

Isso significa que, até e a menos que você concorde com cookies ou acordos, nenhum site pode seguir sua atividade na web, aprendendo seus hábitos e costumes. Essa é uma barra bastante impressionante de limpar e deve tranquilizar muitos usuários.

A publicação do blog anunciando a mudança, escrita pelo engenheiro da Apple John Wilander, diz que o ajuste é menor do que as pessoas podem pensar, uma vez que alterações sucessivas no ITP do Safari o aproximam cada vez mais desse ponto ao longo do tempo.

A longa espera acabou e a atualização mais recente da Intelligent Tracking Prevention do Safari está aqui: Bloqueio total de cookies de terceiros e mais usuários do https://t.co/JATLj198HG Safari, bem-vindo ao futuro e uma Web mais segura! - John Wilander (@johnwilander) 24 de março de 2020

No entanto, essa ainda é uma política que coloca o Safari à frente da maioria de seus concorrentes. A postagem do blog indica que o navegador Tor, muito menos usado, já tem esse controle, enquanto o Firefox o introduziu no ano passado. Mas o Chrome, a força dominante no mercado, esclareceu antes que está trabalhando para deixar o recurso pronto por algum tempo em 2022.

É uma espera de dois anos, que você deve imaginar que é mais do que suficiente para fazer com que alguns usuários preocupados com a privacidade pensem em migrar para o Safari.

Há uma série de detalhes técnicos na postagem do blog, explicando exatamente o que está mudando sobre o ITP e alguns pequenos recursos adicionais que fazem parte da mudança, mas as informações principais, de que a Web está ficando mais segura para procurar muitas usuários, é animador. Será interessante ver se isso afeta o cronograma da adoção do padrão pelo Chrome.