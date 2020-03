Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Tem sido largamente deixado para as empresas nos EUA determinarem de maneira privada como desejam responder à pandemia do COVID-19, inclusive para anunciar se têm planos de ajudar seus clientes e até funcionários.

Alguns provedores de serviços públicos e bancos estão considerando uma moratória nas contas, mas a Apple parece ser um dos maiores nomes a dar esse primeiro passo, permitindo que os clientes ignorem seus pagamentos com o Apple Card no mês de março. A empresa, em conjunto com o Goldman Sachs, está permitindo que os clientes do Apple Card ignorem seus pagamentos sem incorrer em juros.

Os titulares do Apple Card já começaram a receber um e-mail "Estamos ajudando" anunciando a notícia. Parece fazer parte de um novo "Programa de Assistência ao Cliente", de acordo com um Reddito que compartilhou o que a Apple enviou. Veja como você pode participar do programa da Apple e economizar dinheiro.

De acordo com o e-mail da Apple, o suporte do Apple Card ajudará você a se inscrever no Programa de Assistência ao Cliente. Basta abrir a versão mais recente do aplicativo Wallet no seu iPhone e enviar a seguinte mensagem ao suporte do Apple Card : "Gostaria de me inscrever no Programa de Assistência ao Cliente".

Ou você pode seguir este link para abrir um Apple Business Chat com suporte ao Apple Card (sua solicitação para eles será automaticamente preenchida).

Você será solicitado a conectar-se ao Goldman Sachs e confirmar que deseja ingressar no programa. Responda com "sim" e você será informado de que sua solicitação está sendo processada e que receberá um e-mail de inscrição em alguns dias. Uma vez efetivamente inscrito, você pode finalmente pular seu pagamento com vencimento em 31 de março. A Apple avisa que você precisa desativar qualquer pagamento agendado ou que ainda será processado.

Confira nosso guia do Apple Card para saber tudo sobre o funcionamento do cartão. Você também pode acompanhar a disseminação do coronavírus a partir daqui e ver uma lista de conferências técnicas canceladas devido ao COVID-19 aqui.