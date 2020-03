Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple apresentou seus planos para o evento WWDC 2020 de junho.

A conferência anual de desenvolvedores ainda está em andamento, mas, considerando as preocupações com o surto de coronavírus, será um evento somente on-line com conteúdo para "consumidores, imprensa e desenvolvedores".

A Apple ainda o usará para revelar planos futuros para iOS , ipadOS, macOS, watchOS e tvOS, mas através de apresentações de vídeo interativas e transmitidas ao vivo.

A data exata da WWDC deste ano ainda está para ser revelada, mas nós lhe trazeremos mais quando tivermos certeza.

"Estamos entregando a WWDC 2020 em junho de uma maneira inovadora para milhões de desenvolvedores em todo o mundo, reunindo toda a comunidade de desenvolvedores com uma nova experiência", afirmou Phil Schiller, vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple.

"A atual situação de saúde exigiu a criação de um novo formato WWDC 2020 que ofereça um programa completo com palestras e sessões on-line, oferecendo uma ótima experiência de aprendizado para toda a comunidade de desenvolvedores, em todo o mundo.

"Compartilharemos todos os detalhes nas próximas semanas".

Tradicionalmente, os eventos WWDC da Apple envolvem muitas pessoas em seminários e no discurso principal, por isso é compreensível e bem-vindo que essa decisão tenha sido tomada cedo.