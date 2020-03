Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple pela primeira vez começou a permitir que os aplicativos exibissem notificações push apenas para fins de publicidade ou marketing - mas apenas enquanto os usuários desses aplicativos concordarem em receber os anúncios. Sim, isso significa que os usuários do iPhone e iPad podem optar por não receber anúncios de notificação por push.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

A Apple atualizou recentemente suas diretrizes da App Store com restrições mais flexíveis para notificações push. Esses tipos de notificações são uma maneira de um aplicativo enviar informações para o seu dispositivo móvel, mesmo quando você não está usando esse aplicativo ativamente. Os aplicativos de calendário podem exibir lembretes úteis, enquanto um aplicativo de mídia social pode incentivá-lo a exibir uma postagem de tendência. Aplicativos de terceiros e aplicativos da Apple são culpados dessa prática.

A Apple por um longo tempo não permitiu que os aplicativos usassem notificações push para "fins publicitários, promoções ou marketing direto", mas esse não é mais o caso, conforme observado pelo 9to5Mac . Agora, aplicativos de qualquer tipo podem enviar anúncios de notificação por push quando " os clientes optaram explicitamente por recebê-los ".

Veja como a Apple explicou a mudança:

"As notificações por push não devem ser necessárias para que o aplicativo funcione e não devem ser usadas para enviar informações pessoais ou confidenciais sensíveis. As notificações por push não devem ser usadas para promoções ou fins de marketing direto, a menos que os clientes tenham optado explicitamente por recebê-las por meio do idioma de consentimento. exibido na interface do usuário do aplicativo, e você fornece um método no aplicativo para que o usuário opte por não receber essas mensagens. O abuso desses serviços pode resultar na revogação de seus privilégios ".

Em termos de anúncios de notificação por push, a Apple exige que o aplicativo primeiro busque o consentimento de um usuário. Eles podem fazer isso através do "idioma exibido" na interface do aplicativo. Os aplicativos também devem permitir que um usuário opte por não receber anúncios de notificação por push. Parece que os aplicativos podem variar de abordagem, portanto, cada aplicativo pode ter uma maneira diferente de buscar consentimento e permitir que os usuários optem por não participar.

Dito isto, no iOS, existem dois tipos de notificações push que você pode ver: banners (aparecem como um retângulo na parte superior da tela por alguns segundos antes de desaparecer automaticamente) e alertas (aparecem na tela de bloqueio ou no meio) da tela quando você estiver usando ativamente o seu dispositivo). Felizmente, atualmente, a Apple oferece a opção de escolher qual você deseja e desativá-las.

Simplesmente abra seu aplicativo Configurações, toque em Notificações no lado esquerdo da tela e deslize para cima até ver uma lista dos seus aplicativos. A partir daí, selecione o aplicativo para o qual você deseja desativar as notificações e toque em Nenhum para desativá-las. No momento, as notificações por push devem ser desativadas aplicativo por aplicativo no iOS, pois não há como desativar as notificações por push em todos os aplicativos de uma só vez.

A desativação de notificações por push de um aplicativo afeta mais do que apenas anúncios de notificação por push. Você não receberá nenhuma mensagem do aplicativo, seja um lembrete útil ou um alerta sobre seu amigo atualizar suas histórias no Instagram. Portanto, não é uma solução ideal e achamos que sua melhor aposta será aguardar até que um aplicativo busque consentimento. Nesse ponto, certifique-se de ler as letras pequenas e desativar.

A Apple provavelmente não quer que você seja spam com mensagens de marketing, mas, sejamos honestos, os aplicativos já estão cumprindo as regras há anos. Você não fez o download de um aplicativo de varejista e recebeu uma notificação sobre uma venda? Como isso é diferente de um anúncio? Adicione tudo isso e é provável que a Apple esteja apenas atualizando suas diretrizes da loja de aplicativos para 2020, enquanto também tenta proteger os usuários, dando-lhes a capacidade de optar por não participar.