O Apple Maps aprimorado está chegando ao Reino Unido e Europa em seguida

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple confirmou que sua mais recente atualização importante de mapeamento, anunciada pela primeira vez na WWDC em 2019, já está disponível em todos os EUA.

A notícia significa que a Apple começará a lançar o recurso no Reino Unido e na Europa nos próximos meses, informou a empresa ao Pocket-lint.

"Estamos ansiosos para trazer esse novo mapa para o resto do mundo, começando pela Europa ainda este ano", disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de Internet de Software e Serviços da Apple, em comunicado.

A nova atualização, iniciada na Califórnia e no Texas no ano passado, apresenta mapas aprimorados, melhores dados sobre pedestres, endereços mais precisos e cobertura detalhada da terra que inclui casas individuais.

Os novos ambientes de mapeamento estão disponíveis em todos os dispositivos Apple, incluindo CarPlay e Apple Watch .

Isso também significa que os usuários do Apple Maps finalmente obtêm o que a Apple chama de "Look Around".

Look Around é a versão da Apple do Street View do Google e permite que os usuários olhem em torno das principais áreas metropolitanas dos EUA, como São Francisco, Nova York, Los Angeles, Las Vegas e Houston como se estivessem lá.

A Apple não informou quais países específicos serão próximos ao serviço de mapeamento ou quando a distribuição européia será iniciada ou finalizada.

A Apple adicionou uma série de novos recursos ao Apple Maps no iOS 13, a versão mais recente do sistema operacional móvel da Apple em setembro de 2019.

Esses recursos incluíam poder enviar sua hora prevista de chegada a outras pessoas e dados de viagens em tempo real em algumas cidades dos EUA.

Vamos mantê-lo informado.