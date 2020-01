Apple ainda pode reforçar o Apple TV + adquirindo a MGM

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os relatórios desta semana vieram à tona para indicar que o flerte da Apple com a idéia de adquirir a gigante da tela MGM ainda está em andamento, embora ainda não esteja claro se as negociações entre as duas partes estão em andamento.

É um fato bastante reconhecido que o Apple TV + , apesar de todos os seus méritos, ainda é um pouco fraco em conteúdo, quando comparado ao Netflix e Amazon Prime Video, deixando-o um pouco fraco nas guerras de streaming.

Uma maneira rápida, embora inegavelmente dispendiosa, de a Apple reforçar uma gama de exclusivos seria adquirir um grande estúdio, como aparentemente está considerando há alguns anos. Agora, a CNBC informou que a Apple está nos "estágios preliminares" das negociações com a MGM sobre uma aquisição, embora o estúdio de cinema esteja aparentemente aberto a múltiplos pretendentes.

Aparentemente, a Netflix está entre elas, embora nenhuma das negociações tenha progredido particularmente longe. Ligue para nós, desconfiado, mas você pode quase se perguntar se a MGM deseja que as pessoas saibam que várias empresas estão considerando a compra.

Independentemente disso, sua biblioteca de filmes e direitos seria um arsenal decente para quem o comprou. Franquias como os filmes de Bond, em particular, caem sob o seu guarda-chuva, dando algum prestígio real ao seu catálogo.

Não há nenhuma sugestão de que qualquer acordo aconteça em breve, é claro, especialmente considerando as somas de dinheiro envolvidas e a complexidade de qualquer aquisição, mas isso ainda oferece uma dica de como a Apple pode procurar reforçar o que pode oferecer no Apple TV + down a linha.

Aparentemente, a MGM está avaliada em cerca de US $ 10 bilhões, o que significa que qualquer acordo fechado provavelmente superaria a aquisição recorde anterior da Apple, a compra de US $ 3 bilhões da Beats .