Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple possui um novo recurso de financiamento: pagamentos mensais sem juros para compras por iPhone, iPad, AirPods ou Mac feitas com um Apple Card . A Apple compartilhou uma página de suporte explicando seu plano de parcelamento mensal, que destilamos abaixo.

A opção de financiamento "Prestações mensais" da Apple divide o custo do seu novo iPhone, iPad, AirPods ou Mac em 6, 12 ou 24 pagamentos mensais sem juros. Você pode usar o Apple Card para comprar mais de um item, embora o valor que você possa comprar seja limitado pelo crédito disponível.

Para fazer uma compra com as prestações mensais do Apple Card:

As prestações mensais do cartão Apple estão disponíveis para compras feitas nas lojas da Apple, Apple.com e por meio do aplicativo Apple Store. Basta selecionar a opção de usar seu Apple Card como opção de pagamento durante o checkout.

Para ver e gerenciar as prestações mensais do Apple Card:

Verifique se você está executando a versão mais recente do iOS no seu iPhone. Abra o aplicativo Wallet. Selecione seu Apple Card. Toque no botão com três pontos no canto superior direito. Selecione Parcelas para ver o resumo mensal das parcelas.

A tela de parcelas mostra o saldo remanescente, sua data de vencimento, o valor da sua próxima parcela mensal e um histórico de seus pagamentos mensais. Há também uma opção de pagamento antecipado, mas você precisará pagar seu saldo inteiro do Apple Card primeiro para usar esse recurso. Se você selecionar Financiado total, poderá revisar informações como o valor do caixa diário recebido.

Para saber mais sobre como o Apple Card funciona, incluindo como começar e descobrir sua linha de crédito, clique aqui .

Você pode obter financiamento por até 24 meses, dependendo do dispositivo Apple.

Novo iPhone: 24 meses

24 meses Novo MacBook ou iMac: 12 meses

12 meses Novo iPad ou iPad Pro: 12 meses

12 meses Novos AirPods ou AirPods Pro: seis meses

seis meses Novo HomePod: seis meses

seis meses Nova Apple TV: seis meses

A Apple disse que não haverá taxas ou juros ocultos incluídos na sua conta.

Você verá suas parcelas mensais faturadas no extrato do Apple Card no último dia do mês, todos os meses. O AppleCare + pode ser fornecido com o dispositivo como parte das parcelas mensais. De qualquer forma, você verá o valor total adicionado ao seu valor mínimo a cada mês.

Para cada compra com o Apple Card, você recebe 3% de volta ao dinheiro diariamente.

A Apple oferece financiamento sem juros por meio do Programa de atualização do iPhone, mas com o plano do Apple Card, você recebe algumas vantagens adicionais, incluindo reembolso, capacidade de gerenciar pagamentos no aplicativo Wallet e sem taxas atrasadas. A Apple também oferece aos usuários do Apple Card a opção de negociar os atuais dispositivos Apple ao tentar financiar. Se a troca for aceita, eles poderão pagar menos por mês.

Agora, o financiamento está disponível para clientes novos e existentes do Apple Card nos EUA.