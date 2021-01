Para onde foi Find My Friends e como faço para rastrear meus amigos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As atualizações de software da Apple trazem vários novos recursos, mas há uma mudança que você pode não ter percebido que aconteceria até que você não pudesse mais encontrar o que estava procurando: Find My Friends desapareceu com o iOS 13 em 2019.

Se você usou o aplicativo Find My Friends e atualizou seu dispositivo, deve ter notado que o ícone laranja com as duas pessoas lado a lado desapareceu da tela inicial.

Aqui está o que aconteceu e o que Find My Friends foi substituído.

O aplicativo Find My Friends e o aplicativo Find My iPhone foram combinados no lançamento do iOS 13 em 2019. Ambos agora estão em um aplicativo chamado Find My.

O aplicativo Find My tem um fundo cinza com um círculo verde e um círculo de localização azul no centro. Ele não substitui automaticamente o aplicativo Find My Friends em sua tela inicial, e é por isso que você deve estar se perguntando onde ele foi parar.

Se você não conseguir encontrar o Find My app, deslize da esquerda para a direita na tela inicial e use a barra de pesquisa na parte superior da tela. Ou você pode pedir ao Siri para abri-lo para você.

Todos os amigos com os quais você já compartilhou sua localização, e vice-versa, ainda estarão disponíveis para rastrear no software mais recente por meio do Find My app.

Abra o Find My app e você verá três guias na parte inferior de sua tela. Você verá as duas pessoas que originalmente simbolizavam o logotipo do aplicativo Find My Friends no canto inferior esquerdo. Toque nesta guia e você encontrará a lista de seus amigos e familiares com os quais compartilhou dados de localização.

Você também pode rastrear a localização de um amigo - com quem você compartilha dados de localização - por meio de Mensagens . Abra Mensagens> Toque em seu bate-papo com o amigo que você deseja rastrear> Toque no ícone circular acima de seu nome na parte superior da tela> Toque em Informações> Um mapa de sua localização aparecerá na parte superior.

Como o aplicativo Find My apresenta o aplicativo Find My iPhone e também Find My Friends, você precisará abrir o aplicativo Find My para rastrear um dispositivo Apple perdido, seja seu AirPods ou Apple Watch .

Entramos em mais detalhes sobre como rastrear um iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou Mac perdido em nosso recurso separado , mas em poucas palavras, você precisará acessar a guia Dispositivos na parte inferior do Localizar meu aplicativo para ver todos os dispositivos Apple conectados ao seu ID Apple.

Escrito por Britta O'Boyle.