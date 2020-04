Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Music é um serviço de streaming de música lançado pela Apple em 2015. O serviço concorre com empresas como Spotify , Google Play Music e Amazon Music Unlimited , oferecendo aos usuários acesso a milhões de músicas e uma infinidade de recursos, dependendo da assinatura.

A Apple oferece quatro opções de assinatura paga, uma das quais é a assinatura Apple Music Family. Há também uma assinatura mensal individual, uma assinatura anual individual e uma assinatura de Estudante, além de uma opção para usuários de dispositivos Android.

Esse recurso se concentra na assinatura do Apple Music Family, detalhando tudo o que você precisa saber, quanto custa, o que oferece e onde está disponível.

O plano Apple Music Family custa US $ 14,99 / mês nos EUA ou £ 14,99 / mês no Reino Unido e inclui acesso ao Apple Music para até seis usuários, assim como o Spotify Premium for Family e o Google Play Music Family Plan .

Para usar uma assinatura do Apple Music Family com outras pessoas da sua família, você precisará configurar o Compartilhamento Familiar usando um dispositivo suportado. Se você configurar o Compartilhamento Familiar , você se tornará automaticamente o organizador da família.

O plano Apple Music Family não apenas oferece acesso para até seis usuários, mas cada um desses usuários terá sua própria conta individual, o que lhes permitirá transmitir músicas e vídeos sem anúncios, acessar 60 milhões de músicas e sua biblioteca do iTunes, ouvir online ou offline e faça o download de 100.000 músicas em sua biblioteca.

Os usuários do plano familiar também terão acesso em seus dispositivos, além de poderem ver o que os amigos estão ouvindo e obter acesso aos programas de rádio ao vivo e sob demanda do Beats 1.

Eles podem escolher o que compartilharão e quando compartilharem com outros membros do plano Família, ou decidirem não compartilhar, e também poderão compartilhar as compras do iTunes se tiverem configurado o compartilhamento da família iCloud.

O plano Apple Music Family está disponível globalmente, incluindo EUA, Reino Unido e Austrália. Você pode ver se o plano Apple Music Family está disponível em seu país, indo para aqui .

Você pode assinar o plano Apple Music Family em um iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC ou dispositivo Android. Se você já possui uma assinatura Apple Music Individual ou Estudante, pode alterá-la para uma assinatura Familiar. Seguir as etapas da página de suporte da Apple aqui ajudará você a gerenciar suas opções de assinatura.

Se alguém já tiver o Apple Music como indivíduo ou aluno, a renovação dessa assinatura será automaticamente cancelada quando ingressar no plano da família.

Se você está se inscrevendo no Apple Music do zero, encontrará instruções passo a passo sobre como configurar um plano de família para Mac ou PC nesta página de suporte da Apple .

Nós detalhamos como se inscrever no plano Apple Music Family no iPhone , iPad e iPod touch imediatamente abaixo. Role um pouco mais para baixo para obter instruções sobre como se inscrever no plano Apple Music Family em um dispositivo Android .

Abra o aplicativo Apple Music Se você não vir uma tela do Apple Music, toque em Para você na parte inferior da tela Se você ingressou na Apple Music pela primeira vez ou usou uma avaliação anteriormente, toque na oferta da avaliação Se você atualmente assina o Apple Music, toque em Entrar e mude para uma assinatura da Família. Toque na opção Família e depois em Iniciar avaliação. Se solicitado, entre com o ID da Apple e a senha que você usa na iTunes Store. Você pode ser solicitado a validar suas informações de faturamento, mas não será cobrado o preço mensal completo até o término da avaliação. Adicione um método de pagamento válido e toque em Participar. Se solicitado, concorde com os termos e condições. Escolha gêneros e artistas que você gosta. Você também pode ver o que seus amigos estão ouvindo e receber notificações quando os artistas lançam novas músicas.

Os membros da família já configurados no Compartilhamento Familiar terão acesso automaticamente ao Apple Music seguindo as etapas acima. Se você não tiver acesso, peça ao organizador da família que o convide para participar do Compartilhamento Familiar.

Faça o download do aplicativo Apple Music no Google Play. Abra o aplicativo Apple Music. Se você não vir uma tela do Apple Music, toque nos três pontos verticais e toque em Para você. Se você ingressou no Apple Music pela primeira vez ou usou uma avaliação anteriormente, toque na oferta da avaliação. Se você atualmente assina o Apple Music, toque em Entrar e mude para uma assinatura da Família. Toque na opção Família e toque em Iniciar avaliação. Se solicitado, entre com o ID da Apple e a senha que você usa na iTunes Store. Se você não possui um ID Apple, clique em Criar novo ID Apple. Você pode ser solicitado a validar suas informações de faturamento, mas não será cobrado o preço mensal completo até o término da avaliação. Adicione um método de pagamento válido e toque em Participar. Se solicitado, concorde com os termos e condições. Escolha gêneros e artistas que você gosta. Você também pode ver o que seus amigos estão ouvindo e receber notificações quando os artistas lançam novas músicas.

Para ativar o Compartilhamento familiar do iCloud: Toque nos três pontos verticais> Configurações da conta> Gerenciar associação> Gerenciar família.