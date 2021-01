Acesso guiado modo criança no iPhone e iPad: o que é e como você o usa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O recurso de acesso guiado da Apple permite que você bloqueie seu iPhone ou iPad em um único aplicativo e controle quais recursos estão disponíveis para cada aplicativo específico.

Quando ativados, os botões de hardware podem ser desativados, por exemplo, assim como a tela sensível ao toque, tornando-se um recurso particularmente útil para aqueles que ocasionalmente dão seu dispositivo a uma criança, pois isso impede que acessem outros aplicativos e configurações enquanto brincam ou assistem.

Este recurso explica como ativar e desativar o acesso guiado, bem como usá-lo, quais são os diferentes recursos de controle e o que eles fazem.

Para ativar o acesso guiado, siga as etapas abaixo em um iPhone , iPad ou iPod Touch:

Abrir configurações

Toque em Acessibilidade

Role para baixo até Acesso guiado na seção Geral

Ativar o acesso guiado

Em seguida, você precisará abrir o aplicativo em que deseja habilitar o acesso guiado, como o Netflix , por exemplo. Depois que o aplicativo estiver aberto, você precisará clicar três vezes no botão home em telefones Touch ID, como o iPhone 8 ou iPhone SE , ou clicar três vezes no botão liga / desliga lateral em iPhones com Face ID , como o iPhone 12 ou iPhone XR , para habilitar o acesso guiado.

A partir daqui, uma série de outras configurações disponíveis aparecerão na primeira vez que você usar o Acesso guiado em cada aplicativo. Você pode circular várias áreas da tela para desativar o toque, por exemplo - elas aparecerão em cinza e você pode torná-las menores ou maiores.

Como alternativa, se você tocar em Opções no canto inferior esquerdo, terá a opção de desativar ou ativar totalmente o toque, bem como o botão lateral ou botão inicial, botões de volume, movimento, teclados e ativar ou desativar os limites de tempo, entre outros, dependendo do aplicativo.

Lembre-se de tocar no botão Iniciar no canto superior direito da tela para iniciar a sessão de acesso guiado depois de selecionar suas configurações preferidas e pode ser necessário inserir a senha do iPhone.

Você também pode pedir ao Siri para ativar o Acesso guiado, se o Siri estiver ativado. Você precisará abrir o aplicativo para o qual deseja habilitar o acesso guiado e dizer "Ei, Siri, ative o acesso guiado".

Para desativar o acesso guiado, toque três vezes no botão home ou no botão lateral, dependendo do modelo do seu iPhone. Em seguida, você precisará inserir sua senha de acesso guiado. Também é possível tocar duas vezes no botão home ou no botão lateral e usar o Touch ID ou Face ID para encerrar uma sessão de acesso guiado - se você tiver configurado isso - mais sobre isso a seguir.

Depois de inserir sua senha ou confirmar sua identidade por meio do Face ID ou Touch ID, toque no botão Encerrar no canto superior esquerdo da tela e a sessão de acesso guiado terminará e concederá acesso novamente ao seu dispositivo.

Você verá o botão Opções de acesso guiado na primeira vez que usar o acesso guiado em cada aplicativo. Depois disso, cada vez que você habilitar o acesso guiado naquele aplicativo específico, as configurações selecionadas na primeira vez serão lembradas e ativadas automaticamente quando você clicar no botão Iniciar.

Para alterar as opções de acesso guiado para um aplicativo específico depois de configurá-las, clique três vezes no botão home em um iPhone com Touch ID ou no botão liga / desliga em um iPhone com ID facial e insira sua senha ou clique duas vezes e confirme sua identidade com ID facial ou Touch EU IRIA. O botão Opções aparecerá no canto inferior esquerdo da tela, permitindo que você altere as configurações do aplicativo específico em que está.

Definir uma senha de acesso guiado adiciona uma camada extra de segurança quando se trata de encerrar uma sessão de acesso guiado. Isso significa que uma criança não pode acidentalmente obter acesso ao resto do dispositivo ao brincar com o botão home ou o botão lateral. É improvável que eles pressionem o botão três vezes em rápida sucessão, mas também não é impossível.

Para configurar uma senha de acesso guiado:

Abrir configurações

Toque em Acessibilidade

Role para baixo até Acesso guiado na seção Geral

Configurações de senha

Definir senha de acesso guiado

Digite uma senha

Digite novamente sua senha

Esta seção também permite que você habilite o ID facial ou Touch ID para encerrar uma sessão de acesso guiado após um toque duplo no botão inicial ou liga / desliga. Você encontrará a opção ID facial ou Touch ID abaixo de Definir senha de acesso guiado. Ative-o para usar o Face ID ou Touch ID.

Botão Sleep / Wake

Botões de Volume

Movimento

Teclados

Tocar

Dicionário Look Up

Limite de Tempo

Dependendo do aplicativo que você deseja habilitar o acesso guiado dependerá das opções que você obtém. Por exemplo, a pesquisa de dicionário não aparecerá nas opções de acesso guiado no Netflix, mas aparecerá no Safari.

Desativar o botão Repousar / Despertar desativará o botão Repousar / Despertar do seu dispositivo.

Desligar os botões de volume desabilitará os botões de volume.

Desativar o Movimento limitará como seu dispositivo responde ao movimento. Ele não responderá a ser sacudido, por exemplo, e não girará.

Desligar teclados fará com que o teclado pare de aparecer.

Desativar o toque fará com que a tela do seu dispositivo pare de responder ao toque. Isso é particularmente útil para aplicativos como o Netflix se você permitir que seu filho use seu dispositivo para assistir a algo, por exemplo.

Ativar a pesquisa de dicionário permitirá que o usuário use o recurso Pesquisar ao selecionar texto.

Ativar o limite de tempo permitirá que você escolha um limite de tempo para sua sessão de acesso guiado.

Um par de coisas. Em primeiro lugar, é possível adicionar controles de Acesso Guiado ao painel do seu Centro de Controle, oferecendo um acesso mais rápido. Para fazer isso: Abra Configurações> Centro de controle> Personalizar controles> Toque no + ao lado de Acesso guiado. Você pode alterar a ordem de exibição dos aplicativos em seu centro de controle movendo-os para cima e para baixo usando as três linhas à direita. Leia nosso recurso Personalizando o Centro de controle para obter mais dicas .

Em segundo lugar, você pode configurar seu dispositivo para reproduzir um som ou falar para retransmitir o tempo restante de acesso guiado antes que o tempo termine, se você tiver definido um limite de tempo. Essa configuração é encontrada nas configurações de Acesso guiado em Configurações> Acessibilidade> Acesso guiado.

Em terceiro lugar, você pode definir o acesso guiado para espelhar sua configuração de bloqueio automático ou, quando desativado, o acesso guiado desligará a tela após 20 minutos de inatividade. Assim como a configuração de Limite de tempo, você pode acessá-la em Configurações> Acessibilidade> Acesso guiado.

Escrito por Britta O'Boyle.