Dicas e truques do Apple iMessage: domine o iMessage no iPhone, iPad, Mac e iPod

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mensagens é o aplicativo de mensagens da Apple disponível para iPhone , iPad , iPod Touch e Mac , mas não é apenas para mensagens SMS e iMessages, há uma infinidade de recursos no aplicativo.

As mensagens podem ser usadas em vários dispositivos, sincronizando-os quando conectado com o mesmo ID Apple. Aqui estão nossas melhores dicas e truques para ajudá-lo a obter o máximo do iMessages e sua plataforma.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no tópico de mensagens da pessoa para quem deseja desativar as confirmações de leitura> Toque no nome do contato na parte superior da sequência de mensagens> Toque no ícone de informação> Desative Enviar Recibos de Leitura.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no encadeamento da mensagem da pessoa de quem deseja ver o primeiro iMessage enviado> Toque no carimbo de hora na parte superior da tela e você será levado para a primeira mensagem.

Este truque também funciona para levá-lo de volta aos seus tópicos de mensagens mais recentes, se você rolou para baixo.

Abra o aplicativo Mensagens> Deslize da esquerda para a direita no tópico de mensagens da pessoa que você deseja fixar no topo de suas mensagens> Toque no botão de alfinete amarelo. Seu tópico de mensagens com esta pessoa aparecerá em um círculo na parte superior. Você pode fixar até seis tópicos de mensagens.

Para desafixar um tópico, mantenha pressionado o círculo da pessoa que você deseja desafixar e selecione desafixar.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque na conversa da pessoa para a qual deseja enviar um GIF ou inicie uma nova mensagem> Toque no ícone rosa com a lupa na barra acima do teclado> Digite na caixa de pesquisa o tipo de GIF você deseja ou role para baixo nas opções> Selecione seu GIF> Pressione a seta no canto direito da caixa de mensagem para enviar.

Abra o aplicativo Mensagens> Deslize da direita para a esquerda na sequência de mensagens das quais deseja silenciar as notificações> Toque no símbolo do sino> Um símbolo de Não Perturbe (meia lua) aparecerá à esquerda das sequências de mensagens das quais você interrompeu as notificações.

Para receber alertas de volta, deslize da direita para a esquerda no tópico da mensagem novamente e pressione toque no símbolo do sino novamente.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no encadeamento da mensagem da pessoa com quem deseja compartilhar sua localização> Toque no nome do contato na parte superior do encadeamento da mensagem> Toque no ícone de informação> Enviar meu local atual.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque em Editar no canto superior esquerdo> Selecione Editar Nome e Foto> Toque em Editar na imagem para alterar sua foto> Altere seu nome tocando no nome e sobrenome.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque na linha de mensagens da pessoa para a qual deseja enviar uma mensagem escrita à mão> Vire seu iPhone na horizontal> Pressione na linha irregular no canto inferior direito do teclado se o espaço em branco não aparecer imediatamente > Comece a desenhar ou selecione uma das mensagens pré-escritas> Pressione Concluído no canto superior direito> Toque na seta para enviar.

Abra o aplicativo Mensagens> deslize da direita para a esquerda no tópico da mensagem que deseja excluir> Toque no ícone vermelho da lixeira> Confirmar exclusão.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque em Editar no canto superior esquerdo> Toque em Selecionar Mensagens> Selecione os tópicos de mensagens que deseja excluir> Toque em Excluir no canto inferior direito.

Abra o aplicativo Mensagens> Abra a sequência de mensagens da qual deseja excluir uma mensagem individual> Pressione e segure a mensagem individual que deseja excluir> Toque em Mais na parte inferior do menu pop-up> Selecione qualquer outra mensagem que deseja selecionar para excluir, se houver> Toque no ícone da lixeira no canto inferior esquerdo do aplicativo.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no quadrado com o lápis no canto superior direito> Comece a digitar o nome do contato> Toque no contato da lista> Comece a digitar sua mensagem na caixa de mensagem acima do teclado> Pressione a seta para a direita dentro da caixa de mensagem para enviar.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no quadrado com o lápis no canto superior direito> Comece a digitar o nome do contato> Toque no contato da lista> Digite outro nome e selecione o contato> Repita até ter adicionado todos os nomes de contato que você deseja fazer parte do grupo iMessage.

O número máximo, ou limite de chat em grupo do iMessage, é 32.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no tópico da mensagem da pessoa que você deseja usar o FaceTime (precisa ser um usuário iOS)> Toque no nome do contato na parte superior do tópico da mensagem> Toque em FaceTime.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no encadeamento da mensagem da pessoa que você deseja chamar> Toque no nome do contato na parte superior do encadeamento da mensagem> Toque em Áudio.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no encadeamento de mensagens da pessoa com quem deseja compartilhar sua localização atual> Toque no nome do contato na parte superior do encadeamento de mensagens> Toque no ícone de informações> Compartilhar minha localização> Selecione entre Compartilhar por Uma hora , Compartilhar até o fim do dia e Compartilhar indefinidamente .

Se você escolher Compartilhar indefinidamente, aparecerá no aplicativo Find My desse contato, e eles também verão sua localização na parte superior da tela quando tocarem no símbolo de informação abaixo do nome do seu contato em sua sequência de mensagens em suas Mensagens aplicativo.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no encadeamento de mensagens da pessoa de quem deseja ver as imagens e os anexos enviados de e para você> Toque no nome do contato na parte superior do encadeamento de mensagens> Toque no ícone de informações> Fotos, links e os anexos aparecem na parte inferior.

Uma mensagem aparecerá em azul para um iMessage e verde para uma mensagem de texto SMS. Normalmente, qualquer mensagem enviada entre dispositivos iOS será azul (se o destinatário tiver o iMessage ativado), mas como os iMessages também exigem uma conexão com a Internet, ocasionalmente você os verá aparecer em verde se você ou o destinatário não tiver uma conexão ativa com a Internet .

As mensagens enviadas entre um dispositivo iOS e um dispositivo Android ou Windows sempre aparecerão em verde.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no quadrado com o lápis no canto superior direito> Comece a digitar o nome do contato> Toque no contato da lista> Pressione e segure o ícone de áudio dentro do círculo à direita da caixa de mensagem acima do teclado> Fale sua mensagem.

Você terá então a opção de reproduzir sua mensagem de áudio gravada clicando no botão reproduzir dentro da barra cinza à direita da caixa de mensagem, enviá-la pressionando a seta no topo da barra cinza à direita ou cancelar pressionando o x dentro do círculo à esquerda da caixa de mensagem.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no tópico de mensagens da pessoa para quem deseja enviar uma imagem ou inicie uma nova mensagem> Toque no ícone da câmera à esquerda da caixa de mensagem acima do teclado> Tire uma foto e toque na seta em no canto inferior direito se você estiver satisfeito ou toque no ícone da galeria no canto superior esquerdo da tela e selecione a imagem que deseja enviar> Adicionar comentários> Pressione a seta à direita da caixa de mensagem para enviar.

Alternativamente, se for uma foto que você já tirou e deseja enviar, você pode usar os aplicativos iMessages. Uma vez no tópico de mensagens da pessoa para a qual você deseja enviar a foto> Toque no ícone do Apple Photos acima do teclado e abaixo da caixa de mensagem> Pesquise suas fotos rolando da direita para a esquerda ou toque em Todas as Fotos para acessar uma exibição em tela inteira do aplicativo Fotos e de todos os seus álbuns> Selecione a foto> Pressione a seta à direita da caixa de mensagem para enviar.

Abra o aplicativo Mensagens> toque no tópico de mensagens da pessoa para quem você deseja enviar uma mensagem ou inicie uma nova mensagem> Toque no ícone do microfone no canto inferior direito do aplicativo sob o teclado> Comece a falar e o que você disser irá começa a aparecer na caixa de mensagem acima do teclado.

Você pode dizer coisas como "Ponto final" e "Vírgula" para pontuação ou pode adicioná-lo antes de apertar a seta para enviar a mensagem.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque em Editar no canto superior esquerdo> Toque em Selecionar Mensagens> Selecione os tópicos de mensagens que você deseja marcar como lidas> Toque em Ler no canto inferior esquerdo.

Abra o aplicativo Mensagens> Digite o que você está procurando na barra de pesquisa na parte superior das sequências de mensagens> Todas as mensagens relacionadas ao que você pesquisa aparecerão abaixo da barra.

Abra o aplicativo Mensagens> Abra a sequência de mensagens da qual deseja encaminhar uma mensagem individual> Pressione e segure a mensagem individual que deseja encaminhar> Toque em Mais na parte inferior da tela> Selecione qualquer outra mensagem que deseja encaminhar, se qualquer> Selecione a seta curva no canto inferior direito da tela.

O conteúdo da mensagem encaminhada, ou mensagens, aparecerá em uma nova mensagem, onde você pode adicionar o nome de um destinatário na parte superior e clicar na seta à direita da caixa de mensagem para enviar.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque no tópico de mensagens da pessoa para quem deseja enviar um Animoji ou crie uma nova mensagem> Selecione o ícone Animoji / Memoji na barra acima do teclado (Memoji com moldura amarela)> Role horizontalmente para selecionar o Animoji que deseja enviar> Traga seu rosto à vista> Pressione e segure o botão vermelho no canto inferior direito do Animoji para gravar uma mensagem de até 30 segundos> Pressione a seta para enviar quando estiver satisfeito.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque na linha de mensagens da pessoa para quem deseja enviar um Memoji ou crie uma nova mensagem> Selecione o ícone Animoji / Memoji acima do teclado> Selecione seu Memoji ou pressione os três pontos no círculo para criar um novo Memoji> Pressione a seta para enviar.

Abra o aplicativo Mensagens> toque na linha de mensagens da pessoa que enviou a mensagem individual à qual você deseja "reagir"> Pressione e segure a mensagem individual à qual deseja reagir> Selecione entre um coração, polegar para cima, polegar para baixo, Haha, duplo ponto de exclamação ou interrogação.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Ative Enviar como SMS.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Mensagens de áudio> Ative Aumentar para ouvir. Quando ativado, as mensagens de áudio serão reproduzidas assim que você levar o iPhone ao ouvido.

Embora o envio de uma imagem como iMessage seja gratuito, não é se você enviar uma como mensagem de texto - é melhor usar um serviço como o WhatsApp entre dispositivos iOS e Android se quiser enviar uma imagem.

Ainda assim, se você quiser ter certeza de que sempre receberá mensagens multimídia quando não forem enviadas pelo iMessage:

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção SMS / MMS> Ative ou desative Mensagens MMS, dependendo de sua preferência.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Opções> Toque em Mostrar visualizações> Escolha entre Sempre, Quando Desbloqueado ou Nunca.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Opções> Toque em Agrupamento de notificação> Selecione entre Automático, Por aplicativo ou Desligado.

Quando ativado, várias notificações de mensagens aparecerão como um grupo em camadas de notificações para permitir outras notificações de diferentes aplicativos em sua tela bloqueada.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Ative ou desative Permitir notificações.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Desmarque a caixa Central de Notificações na seção Alertas.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Desmarque a caixa Bloquear Tela na seção Alertas.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Desmarque a caixa Banners na seção Alertas.

Abra Configurações> Role para baixo até Notificações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Opções> Toque em Repetir alertas> Escolha entre Nunca, Uma vez, Duas vezes, 3 vezes, 5 vezes ou 10 vezes .

Abra Configurações> Role para baixo até "Mensagens"> Ative ou desative "Enviar recibos de leitura".

Quando Recibos de leitura estiver ativado, as pessoas verão Lido em cinza abaixo da mensagem que enviaram quando você a abrir.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Desative o iMessage.

As iMessages podem ser enviadas entre dispositivos iPhone, iPod, iPad e Mac.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Ative o iMessage.

Abra Configurações> Role para baixo até "Mensagens"> Ative ou desative "Mostrar fotos de contato".

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Toque em Enviar e Receber> Selecione as contas para as quais deseja receber iMessages e responder> Selecione as contas das quais deseja iniciar novas conversas.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até Bloqueado> Adicione o contato ou número que deseja bloquear.

Nota: Se você bloquear alguém, não receberá ligações, mensagens ou ligações do FaceTime das pessoas na lista de bloqueio.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Histórico de mensagens> Toque em Manter mensagens> Selecione entre 30 dias , 1 ano e Para sempre .

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Filtragem de mensagens> Ative Filtrar remetentes desconhecidos.

As mensagens de pessoas que não estão em sua lista de contatos serão classificadas em uma lista separada.

Abra Configurações> Role para baixo até Mensagens> Role para baixo até a seção Mensagens de áudio> Toque em Expirar> Selecione entre Após 2 minutos ou Nunca.

A Apple integrou a App Store ao Apple Mensagens no iOS 10, permitindo aos usuários baixar aplicativos como Citymapper, Google Fotos e Dropbox, bem como jogos, para uso no iMessage. Você pode ler mais aplicativos iMessage e os melhores para baixar em nosso recurso separado.

Para baixar um aplicativo iMessage: Abra o aplicativo Mensagens> Toque em um tópico de mensagem> Toque no ícone da App Store à esquerda da caixa de mensagem> Toque no ícone da App Store na barra na parte superior do teclado> Procure pelo aplicativo que você deseja ou navegue pelas opções recomendadas> Download.

Abra o aplicativo Mensagens> toque em qualquer sequência de mensagens> role pela barra de aplicativos acima do teclado até chegar ao ícone Mais com os três pontos cinza em um oval branco> Pressione Editar no canto superior direito> Deslize para a direita para a esquerda no aplicativo que você deseja excluir ou desative-o se quiser removê-lo temporariamente da barra de aplicativos.

Abra o aplicativo Mensagens> Toque em qualquer sequência de mensagens> Role pela barra de aplicativos acima do teclado até chegar ao ícone Mais com os três pontos cinza em um oval branco> Pressione Editar no canto superior direito. Você pode reordenar os cinco principais aplicativos movendo-os para cima e para baixo de acordo com sua preferência.

Para alterar quais aplicativos aparecem nos cinco primeiros, você precisa pressionar o círculo vermelho à esquerda do aplicativo dentro dos cinco primeiros para removê-lo e o círculo verde à esquerda do aplicativo na lista abaixo que você deseja adicionar .

Abra o aplicativo Mensagens> Abra qualquer tópico de mensagem> Toque no ícone da App Store acima do teclado> Toque no ícone de pesquisa à direita do texto da App Store> Digite o jogo que deseja jogar> Download.

Abra o tópico de mensagens da pessoa com quem deseja jogar> Toque no ícone do jogo na barra de aplicativos acima do teclado> Jogue o jogo.

Abra o aplicativo Mensagens> Abra qualquer tópico de mensagem> Toque no ícone da App Store acima do teclado> Toque no ícone de pesquisa à direita do texto da App Store> Palavras com amigos> Baixar Palavras para o jogo iMessage.

Abra o tópico de mensagens da pessoa com quem deseja jogar o Words with Friends> Toque no aplicativo Words na barra acima do teclado> Jogar.

As iMessages são sincronizadas automaticamente com um Mac ou iPad conectado com o mesmo ID Apple e com o iMessage ativado, mas as mensagens de texto não. Para ver as mensagens de texto enviadas para o número associado à sua conta do iMessage:

Abra Ajustes (no iPhone)> Role para baixo até Mensagens> Toque em Encaminhamento de Mensagem de Texto> Alterne os dispositivos na lista que você deseja permitir para enviar e receber mensagens de texto do seu iPhone.

Toque em Apple no canto superior esquerdo da tela> Abrir Preferências do Sistema> Toque em Notificações> Role para baixo até Mensagens> Desative Permitir Notificações de Mensagens.

Toque em Apple no canto superior esquerdo da tela> Abrir Preferências do Sistema> Toque em Notificações> Role para baixo até Mensagens> Desmarque Mostrar visualização de notificação.

Abra o aplicativo Mensagens no seu Mac> Abra o menu Mensagens no canto superior esquerdo da tela> Abra Preferências> Selecione a guia iMessages> Marque ou desmarque a caixa de recibos de leitura na parte inferior da caixa de preferências.

Se você gostou disso, pode ler nossas dicas e truques do Fotos da Apple para dominar o aplicativo Fotos também.

Escrito por Britta O'Boyle.