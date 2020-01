O iTunes não está morto, apenas está sendo substituído. Veja o que isso significa para seus dispositivos, músicas e filmes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No ano passado, a Apple anunciou que o iTunes estava sendo substituído no Mac por três aplicativos: Apple Music, Podcasts e Apple TV.

"Substituído" é a palavra operativa. Nenhum dos recursos está na lixeira, então você ainda pode sincronizar músicas com o seu iPod. Ou, de fato, seu iPhone e iPad. Você ainda poderá comprar músicas e filmes diretamente - ou alugar filmes.

No Windows , as coisas não estão mudando. Pelo menos por enquanto. Portanto, o iTunes ainda está disponível para download na Windows Store . No entanto, isso certamente mudará eventualmente - pode ser apenas reformulado para alinhar com o aplicativo Apple Music no macOS.

A iTunes Store permanecerá no iOS , enquanto você ainda poderá comprar músicas no aplicativo Apple Music no Mac e no iTunes no Windows. Você ainda poderá comprar, dar e resgatar cupons de presente do iTunes.

Se você ainda sincronizar a mídia com o seu dispositivo usando um cabo, ainda poderá fazer isso nos novos aplicativos.

Quando você conecta um dispositivo ao seu Mac, ele também será exibido na barra lateral do Finder, permitindo que você faça backup, atualize ou restaure seu dispositivo. Obviamente, muitas pessoas fazem backup de seus dispositivos iOS usando o iCloud, mas isso não é uma opção para dispositivos mais antigos.

Tudo. OK, estamos sendo ridículos, mas ele se tornou muito desajeitado em todas as plataformas. No Windows, costumava ser extremamente ruim. Embora a experiência tenha melhorado enormemente, já foi o pior software de grande nome disponível para a plataforma da Microsoft; quase colidia constantemente.

O iTunes tinha um caso clássico de característica - ele era um aplicativo que começou simplesmente como uma ferramenta de sincronização, mas ao tentar fazer tudo, tornou-se muito amplo e, francamente, confuso de usar.

Estamos surpresos que tenha durado tanto tempo, mas esperamos que a Apple esteja desesperada para substituí-lo por algum tempo.

A Apple claramente deseja criar aplicativos que se identifiquem com o Apple Music e o Apple TV + . A marca iTunes sempre foi um pouco estranha para filmes e programas de TV por razões óbvias, então agora é a hora de dividir.

Como você esperaria realmente. Embora o aplicativo deseje que você tenha uma assinatura de streaming da Apple Music, você ainda terá acesso a toda a sua biblioteca de músicas, quer tenha baixado, comprado ou copiado de um CD.

A iTunes Music Store ainda estará acessível através deste aplicativo.

Muito parecido com o equivalente ao iOS, o aplicativo Podcasts oferece mais de 700.000 programas e o notificará de novos episódios assim que estiverem disponíveis.

Os elementos baseados em vídeo do iTunes - a loja para compra e aluguel - passam para o aplicativo Apple TV, onde também há 4K HDR completo. No entanto, é muito mais parecido com o aplicativo Apple TV no iOS, então há recomendações personalizadas e o Próximo, onde você pode acompanhar o que está assistindo no momento e retomar em qualquer tela.

E, é claro, também é a sede do serviço de assinatura Apple TV +.