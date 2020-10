Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple espera eliminar o acesso pago. (Mas não seu próprio acesso pago, é claro.) A empresa oferece um serviço de assinatura, chamado Apple News +, que dá aos usuários acesso sem precedentes a alguns dos maiores jornais e revistas do mundo. Inclui mais de 300 publicações.

Está aqui! Apple lança serviço de assinatura de revistas Apple News +

Alguns dos grandes nomes incluem The Los Angeles Times, Vogue e The National Geographic. Deve, portanto, reduzir drasticamente o número de vezes que disseram que você leu a quantidade máxima de artigos gratuitos por um mês, mas não vai parar totalmente, pois ainda existem várias fontes importantes de notícias, como The New York Horários não incluídos no serviço. No entanto, o Apple News + deve oferecer muito para ler.

Apesar do grande foco em revistas durante seu lançamento, News + é um jornal e um serviço de assinatura de revista que custa uma taxa mensal.

Apple News + pode ser acessado dentro do aplicativo móvel Apple News existente. (Embora o uso do aplicativo Notícias seja gratuito, você deve pagar uma taxa mensal para ler o conteúdo que faz parte do Notícias +.) O aplicativo Notícias da Apple mostra as seguintes guias: Hoje, Notícias +, Áudio e Seguindo. Basta tocar em Notícias + para acessar o serviço de assinatura. Se você nunca experimentou antes ou ainda não se inscreveu, será solicitado que se inscreva por meio do seu dispositivo.

Uma vez aberto, News + mostra uma seção Minhas revistas, bem como uma história de capa, uma seção para você e outras categorias, todas com curadoria de editores do Apple News.

Você pode esperar versões completas de suas revistas, completas com capas animadas e artigos com fotografia envolvente.

Todos os layouts são otimizados para iPhone, iPad e Mac.

Os editores do Apple News farão a curadoria das histórias e divulgá-las-ão. Conte com tudo, desde as últimas manchetes até peças especiais detalhadas.

O Apple News ficará melhor com base nos seus interesses e também usa "inteligência no dispositivo" para recomendar histórias.

O Apple News só acessa suas informações com permissão explícita e não permite que anunciantes e editores rastreiem você.

Você poderá escanear recomendações em seu feed do Today, incluindo edições completas de revistas se for assinante do Apple News +.

As edições atuais de suas revistas favoritas são baixadas automaticamente.

O serviço custa $ 9,99 por mês nos EUA ($ 12,99 no Canadá). A Apple também está oferecendo um mês grátis do serviço se você estiver interessado em experimentá-lo.

O Compartilhamento Familiar também está disponível, fornecendo acesso para até seis membros da família com uma taxa de assinatura mensal.

Pacote de serviços da Apple para Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + e Fitness + lançado em outubro de 2020. Isso significa que agora você pode assinar o Apple News + por meio de um dos três diferentes níveis de pacote do Apple One: Individual, Família e Premier. Os planos Individual e Família do Apple One estão disponíveis em mais de 100 países e regiões, incluindo os EUA e o Reino Unido. O plano Premier também foi lançado, mas apenas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália.

Veja quanto custa cada camada Apple One no lançamento:

Individual: você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês.

você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês. Família: até seis membros da sua família recebem Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês.

até seis membros da sua família recebem Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês. Premier: Inclui todos os outros benefícios, mas aumenta o armazenamento do iCloud para 2 TB por mês e adiciona assinaturas para o serviço de revistas e jornais News + e o serviço recentemente anunciado Fitness + por £ 29,95 / $ 29,95 por mês.

Os assinantes pela primeira vez podem seguir estas etapas para assinar o Apple One:

Abra o aplicativo Configurações em seu dispositivo iOS. Vá até o seu nome na parte superior das Configurações. Selecione o menu Assinaturas . Selecione Obter Apple One. Escolha a camada Apple One desejada. Selecione Iniciar avaliação gratuita .

Se você já possui uma assinatura da Apple, como o Apple News +, você receberá um reembolso proporcional pelos dias restantes de sua (s) assinatura (ões) existente (s).

Para obter mais detalhes, consulte nosso guia sobre o Apple One.

Você precisa do aplicativo Apple News para acessar o serviço de assinatura News + - e isso requer um iPhone, iPad ou um computador Mac .

Se você não tiver um dispositivo Apple, não poderá usar o aplicativo Apple News ou o serviço de assinatura News +. No entanto, se você tiver um dispositivo Apple, inscrever-se no Apple News + é simples: basta abrir o aplicativo Apple News e localizar o botão denominado Notícias +. É uma guia na parte inferior do iPhone (ou menu lateral em um iPad).

Se você não o vir, certifique-se de que seu dispositivo tenha a atualização mais recente instalada.

Apple News + oferece conteúdo de mais de 300 publicações. Confira a lista completa aqui.



Apenas para reiterar, o Apple News requer um dispositivo Apple como um iPhone, iPad ou Mac. Se você não tiver um desses dispositivos, não poderá usar o News +.

Apple News + está disponível apenas na Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos.

Escrito por Maggie Tillman.