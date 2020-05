O que é o Apple Screen Time e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Screen Time da Apple tem como objetivo abordar preocupações crescentes em relação ao aumento do uso de dispositivos, dependência de smartphones e mídias sociais que afetam a saúde mental. A idéia é ajudá-lo a recuperar o controle ou, pelo menos, conscientizá-lo da quantidade de tempo gasto em seus dispositivos e do que você está fazendo neles.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Apple Screen Time, como usá-lo e quais recursos ele oferece.

O Screen Time é uma parte essencial do iOS e iPadOS e, como tal, funciona com todos os aplicativos sem desenvolvedores ou aplicativos individuais que precisam fazer alterações para se beneficiar dele.

Ele está localizado no aplicativo Configurações e monitora a maneira como você usa seus dispositivos, apresentando tudo, desde quanto tempo você gasta em determinadas categorias de aplicativos e aplicativos específicos, até quantas vezes você comprou seu iPhone em um determinado dia ou até hora.

Os dados coletados podem ser visualizados em gráficos úteis no menu Screen Time e, no final da semana, você recebe um relatório por meio de uma notificação para poder ver exatamente o que está fazendo naquela semana, como ele se compara com o anterior semana e quanto tempo você perdeu em determinados aplicativos.

A Apple divide os aplicativos usando as categorias da App Store, para que você possa ver se joga muitos jogos ou passa algum tempo nas mídias sociais, ou se é um profissional de serviços públicos.

Como os dados são coletados na App Store - e todos analisados por humanos - você não deve achar que um jogo está escondido em uma categoria de trabalho, por exemplo, oferecendo uma boa indicação de como você está usando seus dispositivos.

O Screen Time é baseado na sua conta do iCloud, o que significa que você poderá ver como usa aplicativos em vários dispositivos alternando na opção Compartilhar entre dispositivos no menu Screen Time.

Para ver o seu Screen Time e acessar todos os dados coletados pelo recurso, acesse o aplicativo Configurações no seu iPhone ou iPad e toque no menu Screen Time.

A partir daqui, você pode definir limites de aplicativos, programar o tempo de inatividade, definir quais aplicativos você deseja permitir o tempo todo, bloquear conteúdo inapropriado e definir limites com base em seus contatos. Você também pode optar por usar uma senha do Screen Time para permitir mais tempo quando os limites expirarem - bom para usar em um iPad familiar, por exemplo.

Para ver seus dados do Screen Time, abra o menu Screen Time no aplicativo Settings e selecione See All Activity. Você pode escolher as visualizações Semana e Dia na parte superior da tela, e deslizar da esquerda para a direita nos gráficos para ver a atividade das semanas e dias anteriores.

Tocar em qualquer um dos aplicativos no menu Mais usados fornecerá mais detalhes e você também poderá ver mais dados no menu Notificações e no menu Primeira utilização após a coleta. Entramos em mais detalhes sobre os recursos específicos do Screen Time e sobre como usá-los abaixo.

A ideia dos dados do Screen Time é que, ao entender como você está interagindo com seu telefone ou tablet, é possível ter um controle muito maior, realizando ações drásticas como remover o aplicativo completamente ou limitando como você o usa configurando Limites de aplicativos.

O problema, é claro, é que você precisa decidir fazer essa alteração. Você pode optar por ignorar as descobertas do Tempo de tela ou ignorá-las a qualquer momento.

Para desativar o Apple Screen Time, acesse o aplicativo Configurações no seu iPhone ou iPad e toque em Screen Time. Role até a parte inferior do menu e você verá Desligar o tempo da tela na parte inferior.

Quando desativado, o tempo da tela não será mais relatado e todos os limites, configurações de tempo de inatividade e restrições de conteúdo e privacidade serão desativadas.

Os limites de aplicativo no tempo da tela permitem que você defina limites de tempo diários ou semanais para restringir seu uso, seja um aplicativo específico como o Facebook ou uma categoria de aplicativo inteira como mídias sociais ou jogos, por exemplo.

Para definir um limite de aplicativo, vá para o menu Screen Time no aplicativo Settings. Toque em App Limits abaixo do gráfico médio diário e selecione Add Limit. A partir daqui, você pode optar por selecionar uma categoria inteira ou tocar na seta da categoria para expandir o menu e mostrar aplicativos individuais. Para escolher uma categoria ou aplicativo individual, selecione a caixa à esquerda e toque em Avançar.

Você precisará escolher quanto tempo deseja que o limite seja, como 30 minutos por dia. Você também pode ter limites diferentes para dias diferentes tocando em Personalizar dias. Isso permite que você escolha limitar o WhatsApp a uma hora por dia segunda, terça e quarta e duas horas quinta, sexta, sábado, domingo, por exemplo.

Quando um limite de aplicativo estiver prestes a expirar, você receberá uma notificação informando que você só tem cinco minutos. Quando o tempo acabar, o ícone do aplicativo ficará ligeiramente acinzentado na tela inicial e, se você a abrir, verá uma tela branca com uma ampulheta e as palavras Limite de tempo. Você pode escolher OK para sair do aplicativo e fazer outra coisa com o seu tempo.

Ou você pode selecionar Ignorar limite, após o qual você terá quatro opções para escolher: Mais um minuto, Lembrar-me em 15 minutos, Ignorar limite hoje ou Cancelar.

Os Limites do aplicativo de tempo de tela são muito parecidos com o funcionamento do recurso Não perturbe ao dirigir. Você pode optar por descartá-lo, mas isso faz você pensar duas vezes.

O tempo de inatividade é outro recurso do Screen Time da Apple, como App Limits. Em vez de colocar um limite de tempo em aplicativos ou categorias de aplicativos, como o App Limits, no entanto, o tempo de inatividade permite que você agende um período de tempo em que apenas os aplicativos que você escolher irão funcionar.

Esse recurso pode ser usado pelos pais para controlar os aplicativos disponíveis para seus filhos antes da hora de dormir, por exemplo, mas você também pode usá-lo para impedir que você use seu email de trabalho após o horário comercial ou as mídias sociais durante o trabalho.

Para acessar o tempo de inatividade, abra o aplicativo Configurações e vá para o menu Tempo da tela. Toque em Tempo de inatividade abaixo do gráfico de médias diárias. Você precisará ativar o tempo de inatividade, selecionar os dias em que deseja e selecionar a programação de horário, como das 22:00 às 07:00.

Somente os aplicativos que você optar por permitir e as chamadas telefônicas estarão disponíveis quando o tempo de inatividade estiver ativado. É possível colocar na lista branca certos aplicativos para que você ainda possa usar os recursos de telefone ou de mensagens, por exemplo. Para fazer isso, toque na opção Sempre permitido no menu Tempo da tela e toque no ícone + ao lado dos aplicativos que você deseja permitir, mesmo quando o tempo de inatividade está ativado.

O Tempo da tela também é sobre apresentar quanto tempo você gasta interagindo com seu dispositivo. Usando vários sinais, a Apple mede quantas vezes você atende seu telefone ou iPad em uma determinada hora. Há um nível de engajamento para que ele seja registrado, mas trata-se de acompanhar quantas vezes você o captura.

Para ver quantas vezes você pegou o dispositivo, vá para o menu Screen Time no aplicativo Settings. Toque em Ver todas as atividades no gráfico Média diária. Role para baixo a seção Mais usados e você chegará à seção Captadores.

A partir daqui, você verá um gráfico com um número de captadores para esse dia ou semana (dependendo da guia selecionada na parte superior), juntamente com o horário da Primeira coleta, na exibição Dia, ou o dia com mais captadores quando no modo de exibição Semana.

Para alternar entre a exibição Dia e Semana, selecione Dia ou Semana na parte superior do menu Hora da tela.

Embora os controles dos pais ajudem bastante a fornecer controles mais granulares, a Apple não oferece suporte a múltiplos usuários em um único dispositivo para iPhone ou iPad. O Screen Time só funciona através do uso da conta do iCloud em dispositivos. Se você possui um iPad familiar, o sistema registrará todo o uso do aplicativo, independentemente de quem o use.

Você pode controlar os aplicativos que seus filhos estão usando. Os pais podem acessar o Relatório de atividades de seus filhos a partir de seus próprios dispositivos Apple para entender onde seus filhos passam seu tempo e podem gerenciar e definir limites de aplicativos.

Você também pode usar o tempo de inatividade para agendar um período para limitar quando seu filho pode usar o dispositivo Apple, como a hora de dormir.

As configurações de Tempo da tela são gerenciadas remotamente pelo dispositivo dos pais, para que seus filhos não consigam ignorar os recursos ou desativá-los.