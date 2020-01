O aplicativo de TV da Apple explicou: Como funciona e onde está disponível?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O aplicativo de TV da Apple sofreu uma transformação em 2019, à medida que a empresa reorganizava a forma como apresentava a TV em seus dispositivos e para oferecer uma maneira de acessar o novo serviço baseado em assinatura Apple TV + .

Aprofundamos um pouco mais no novo aplicativo e nos recursos que ele oferece para ajudar você a aproveitar melhor o novo aplicativo.

O aplicativo de TV deve ser o seu hub central para o conteúdo de filmes e programas de TV. Ele mostra o conteúdo do iTunes, sua biblioteca, serviços de streaming conectados, Canais de assinatura e Apple TV +.

Nos EUA, ele é suportado por serviços como Hulu, Starz, HBO Now ou CBS, enquanto no Reino Unido os parceiros de streaming incluem Amazon Prime Video, ITV, BBC, Channel 5 e StarzPlay.

Anteriormente, no iPhone e iPad, o aplicativo de TV era chamado de vídeos, mas com o lançamento do iOS 10.2 em 2016, ele foi alterado para TV, com o objetivo de ajudá-lo a descobrir novidades para assistir no seu dispositivo iOS.

A nova versão atualizada do aplicativo de TV está disponível no iOS 12.3 e tvOS 12.3 em dispositivos Apple, mas também foi disponibilizada em algumas TVs Samsung, Roku e Amazon Fire TV, oferecendo acesso mais amplo aos serviços de TV da Apple do que nunca.

Baixe e instale a versão mais recente do iOS no seu dispositivo. Quando a atualização terminar, procure o novo aplicativo de TV no seu iPhone ou iPad, se você ainda não o vê na tela inicial do dispositivo. Se você está se mantendo atualizado com seus dispositivos, já deve tê-lo.

O aplicativo Apple TV chega ao Mac com Catalina, a versão mais recente do Mac OS. Atualize seu computador e você deve encontrar o aplicativo Apple TV.

O aplicativo Apple TV funciona na Apple TV (4ª geração) ou mais recente. Se você comprou a Apple TV no final de 2015 ou posterior, ficará bem. Para garantir que você tenha o aplicativo, baixe e instale a versão mais recente do tvOS na sua Apple TV. Quando a atualização terminar, procure o novo aplicativo de TV no seu decodificador, se você não o vir na tela inicial.

O Roku OS oferece suporte ao aplicativo Apple TV e o software deve ser atualizado automaticamente, o que significa que você pode adicionar o Apple TV como um aplicativo no seu dispositivo Roku.

A Amazon está oferecendo o aplicativo Apple TV no Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K. Novamente, o software deve ser atualizado automaticamente, fornecendo acesso ao aplicativo Apple TV.

O aplicativo Apple TV estará disponível em todas as TVs inteligentes Samsung de 2019 e em alguns modelos de 2018.

Aqui está a lista completa de televisores Samsung compatíveis:

- Samsung FHD / HD 4, 5 séries (2018)

- Samsung QLED 4K séries Q6, Q7, Q8, Q9 (2018 e 2019)

- Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

- Samsung The Frame Series (2018 e 2019)

- Samsung Série Serif (2019)

- Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 e 2019)

A LG confirmou que 2018, 2019 e novos aparelhos 2020 oferecerão o aplicativo Apple TV. A LG não chegou a confirmar quando estará disponível, ou os modelos, mas fez o anúncio ao lado de seus lançamentos de TV para 2020 na CES 2020. Atualizaremos se tivermos um cronograma específico.

Com o aplicativo Apple TV aparecendo em vários dispositivos, há alguma diferença entre o aplicativo nos próprios dispositivos da Apple e em dispositivos de terceiros. Mas aqui está como funciona no iOS.

A partir do momento em que você inicia o aplicativo no seu dispositivo iOS (e passa a tela de introdução / boas-vindas), você será solicitado a fazer login no seu provedor de aplicativos de streaming. Nesse ponto, você entrará uma vez e poderá acessar todos os aplicativos suportados, como o aplicativo BBC iPlayer, por exemplo. Esse é um recurso que a Apple chama de "Logon único". Você será convidado a conectar aplicativos ao aplicativo Apple TV e, ao fazer isso, também compartilhará seus dados de exibição com a Apple.

Quer você entre ou não, a próxima tela será a tela inicial, com uma barra de navegação na parte superior. Possui guias para as seguintes telas: Assista agora, Filmes, Programas de TV, Esportes (somente EUA), Crianças, Biblioteca, Pesquisa e Configurações.

Toque em qualquer uma dessas guias para acessar as respectivas telas.

A tela Assistir agora no aplicativo de TV permite acessar todos os programas de TV e filmes que você está assistindo atualmente na Apple TV ou no dispositivo iOS - para que você possa continuar de onde parou e a atualização mais recente mudou um pouco para a interface do usuário dando vida aos programas e filmes que está destacando. Quando disponível, você terá um trailer sendo reproduzido automaticamente da mesma forma que na Netflix.

Se você começar a assistir algo de um aplicativo ou serviço como o BBC iPlayer, ele aparecerá na guia Assista agora, embora você realmente assista ao conteúdo do aplicativo de fornecedores. Assim, clicar em um programa disponível no BBC iPlayer o levará ao aplicativo iPlayer no seu dispositivo.

No Reino Unido, são BBC, ITV, Channel 4 e 5, além do Amazon Prime Video. Infelizmente, nem o Now TV ou o Netflix estão disponíveis no aplicativo Apple TV.

Quando você terminar um episódio, o próximo disponível aparecerá na tela Assistir agora. Se você estiver assistindo, por exemplo, ao Westworld da HBO nos EUA, tocar no episódio abrirá automaticamente o aplicativo HBO Now ou HBO Go e começará a jogar.

Qualquer que seja o serviço de streaming, ele sempre o levará ao aplicativo relevante, em vez de experimentar a experiência no aplicativo Apple TV, a menos que seja um canal da Apple TV (mais sobre isso em um momento).

O Assista agora também sugere coisas diferentes para assistir. Você também pode navegar por diferentes categorias, como programas de TV, filmes e coleções, e as recomendações são uma mistura de editores humanos que recomendam novos programas e algoritmos que sugerem coisas com base no que você assistiu.

Como o nome sugere, essas categorias são divididas em seções mais gerenciáveis, não apenas dos aplicativos ou canais que você conectou, mas também da loja do iTunes.

A integração da loja do iTunes é muito mais sutil agora, em vez de insistir que você vá a uma loja dedicada.

Em um aceno para entender que as crianças assistem cada vez mais a conteúdo sob demanda, a Apple introduziu uma nova área para crianças, que destacará o conteúdo adequado para crianças nos serviços disponíveis.

Frustrantemente, a experiência de aplicativos de TV para crianças não está nem de perto com ofertas de outros serviços em aplicativos dedicados como Netflix ou Sky no Reino Unido. Não há como bloquear um dispositivo na seção Crianças para impedir que seus pequenos se aventurem no território de filmes de terror, por exemplo, ou isolar o que é assistido para que não afete suas recomendações.

O aplicativo de TV da Apple possui uma tela Biblioteca, para que você possa encontrar todos os filmes e programas de TV que você já comprou ou alugou no iTunes. Você pode navegar pelo conteúdo de filmes ou programas de TV comprados recentemente ou gêneros. Quando estiver pronto para assistir a algo, basta tocar nele e selecionar o botão Reproduzir com o aplicativo, sabendo onde você o deixou por último.

No iOS, você também pode baixar um filme ou programa de TV a partir daqui, para o seu dispositivo, para visualização offline. Basta tocar no botão de download depois de selecionar o programa de TV ou o filme. Para acessar seus downloads, vá para a seção Download na guia Biblioteca do aplicativo de TV. Quando você toca em um filme ou programa de TV baixado, ele é aberto e reproduzido automaticamente.

Toque na guia Pesquisar e insira manualmente qualquer programa de TV ou título de filme no campo de texto. A Apple verá então onde esse programa ou filme está sendo exibido, seja na BBC, ITV ou Amazon, por exemplo. Você também pode usar a guia Pesquisar para ver filmes e programas de TV populares.

Um dos novos recursos do aplicativo de TV é a introdução de Canais - e isso inclui o novo serviço Apple TV +.

Embora aparentemente pareçam a experiência de aplicativos conectados que fornece recomendações de conteúdo, os Canais avançam um pouco mais, não apenas permitindo que você gerencie suas assinaturas com a experiência de aplicativos da Apple TV, mas também continuem de onde você parou e assista a tudo no aplicativo de TV em vez de vários aplicativos dedicados.

Nos canais dos EUA no lançamento, incluíam HBO, Starz, SHOWTIME, Smithsonian Channel, EPIX e Tastemade, e outros serão adicionados ao longo do tempo, incluindo CBS All-Access e MTV Hits.

No Reino Unido, os canais incluem BFIPlayer, StarzPlay, Arrow TV, Arrow Video Channel, MUBI, Smithsonian e Tastemade.

Os assinantes podem assistir e baixar programas e filmes online e offline, incluindo a HBO nos EUA.

Por meio do Compartilhamento Familiar, até seis membros da família podem compartilhar assinaturas de canais da Apple TV usando apenas seu ID e senha da Apple.

Os canais também serão a única maneira de obter acesso a conteúdo de terceiros, além do iTunes, em dispositivos fora do ecossistema de dispositivos Apple, como uma TV Samsung, por exemplo.

Como mencionamos em vários lugares, o serviço de streaming de TV da Apple - Apple TV + - está integrado ao aplicativo Apple TV. Esteja você visualizando em um iPad ou em um dispositivo Roku, todos terão acesso ao Apple TV + por meio do aplicativo Apple TV. Isso é ótimo, porque você não apenas recebe o lado da assinatura exclusiva, mas também todo o seu conteúdo do iTunes.

Como mencionado acima, você encontrará o Apple TV + na seção de canais, mas também é liberalmente promovido na seção Assista agora do aplicativo. Assim que você o abrir, você verá um programa do Apple TV + ou um convite para Experimente. Há um período de teste de 7 dias para você começar, mas depois custa £ 4,99 ou US $ 4,99 por mês.

A experiência do Apple TV + é apresentada da mesma forma, esteja você usando o aplicativo em um dispositivo iOS ou em um dispositivo de terceiros. Você pode descobrir muito mais sobre o Apple TV + aqui .

O aplicativo de TV na Samsung e em outros dispositivos de terceiros foi projetado para funcionar de maneira praticamente idêntica à aparência do aplicativo de TV em um dispositivo Apple como um iPhone ou iPad. O funcional e o layout são os mesmos, com o único núcleo diferente, sendo a maneira como o aplicativo lida com o conteúdo de outras partes fora da Apple.

O que isso significa é que apenas o conteúdo disponível na Apple ou nos Canais da Apple está disponível no aplicativo. Isso ocorre porque o aplicativo não é capaz de abrir outros aplicativos no sistema operacional da TV, como o BBC iPlayer ou o ITV Hub - e com isso vem uma palavra de cautela, porque o aplicativo da Apple TV geralmente lista o conteúdo para compra que está disponível gratuitamente em outros sites. aplicativos, proceda com cuidado.

Com a introdução do aplicativo de TV nas TVs Samsung, os usuários também poderão transmitir a partir de seus dispositivos iOS via AirPlay 2. O AirPlay 2 oferece suporte para streaming em 1080p ou espelhamento do dispositivo iOS, embora isso não seja suportado na Fire TV ou Roku dispositivos.

No Reino Unido, o serviço é suportado por: BBC iPlayer, ITV Hub, My5, Amazon Prime Video, Hopster, MUBI, Curiositystream, Classix, Shudder, Sundance. No entanto, a Skys Now TV e a Netflix atualmente não fazem parte da oferta.

Nos EUA, o serviço funciona com Hulu, CBS All Access, Showtime, HBO NOW, além de alguns serviços menores. A Netflix não é oferecida no aplicativo.