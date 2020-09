O que é Apple Music e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apple Music é um serviço de streaming de música baseado em assinatura, como o Spotify , que oferece acesso a mais de 60 milhões de músicas.

Ele vem com recursos, incluindo audição offline para quando você não estiver conectado, e combina todas as suas músicas em um só lugar - até mesmo músicas extraídas de um CD. O Apple Music também oferece estações de rádio e integração com Siri para que você possa controlar a maioria das coisas com comandos de voz.

Esse recurso oferece tudo que você precisa saber sobre o Apple Music, incluindo quanto custa, o que oferece e como usá-lo.

A Apple Music foi lançada em 2015, após a aquisição da Beats Electronics pela Apple em 2014, que incluía o serviço de streaming baseado em assinatura da Beats Music, que a Apple descontinuou.

O serviço Apple Music não só permite que você transmita sob demanda qualquer faixa do catálogo do iTunes, mas também acesse todas as suas músicas em um só lugar, seja comprado no iTunes, copiado de um CD ou baixado da web.

O serviço de streaming também oferece recomendações personalizadas de acordo com seus interesses, rádio na Internet (na forma da estação de rádio Apple Music 1 (anteriormente Beats 1), entre outras), a capacidade de salvar músicas em seu dispositivo para ouvir offline, listas de reprodução selecionadas por especialistas e integração com o assistente Siri em dispositivos iOS.

O Apple Music é gratuito por três meses quando você se inscreve no teste gratuito, após o qual existem três planos disponíveis.

Um plano individual custa £ 9,99 ou US $ 9,99 por mês . Um plano família, disponível para até seis pessoas, custa £ 14,99 ou $ 14,99 por mês. O plano final é o plano de estudante universitário, que custa £ 4,99 ou $ 4,99 por mês.

Se você não tiver uma assinatura paga, o Apple Music ainda permite que você ouça as músicas que comprou, copiou ou carregou para o seu dispositivo, mas você não terá acesso a todos os recursos que o Apple Music oferece, como ouvir offline.

Para aqueles com iTunes Match, você poderá usar o Apple Music para ouvir qualquer música carregada para o iCloud sem uma assinatura do Apple Music. Você também poderá ouvir rádio Apple Music 1 e estações de rádio Apple com anúncios.

Uma assinatura do Apple Music oferece todos os benefícios do iTunes Match, junto com acesso a todo o catálogo do Apple Music. Você terá pulos ilimitados para estações de rádio da Apple Music, audição ilimitada de todo o catálogo da Apple Music e acesso à sua biblioteca comprada e copiada.

Você também poderá transmitir músicas carregadas para o iCloud, receber recomendações selecionadas e poderá salvar músicas em sua biblioteca para ouvir offline.

Você pode acessar o Apple Music por meio dos seguintes dispositivos:

Os usuários de Mac e PC também precisarão atualizar para a versão mais recente do iTunes, o que você pode fazer nesta página de suporte da Apple . Enquanto isso, os usuários do Android podem acessar esta página de suporte para saber mais sobre como colocar o Apple Music em seus telefones e funcionando.

Você pode sincronizar músicas de sua biblioteca do Apple Music com o Apple Watch - como uma lista de reprodução. Todas as músicas são armazenadas localmente no Apple Watch.

A Apple Music está disponível em mais de 100 países - verifique a lista completa .

Depois de baixar o aplicativo Apple Music e se inscrever, você passará por um processo de adaptação de música, que solicitará que você selecione os gêneros musicais de que gosta e não gosta, seguidos dos artistas de que gosta e não gosta. Depois de percorrer o processo simples, você se encontrará na tela Para você.

Há uma barra de menu na parte inferior da tela para navegação e em qual seção do Apple Music você está. Existem cinco guias de tela na barra de menu:

Biblioteca: um lugar para você navegar por todas as suas músicas, sejam elas do iTunes, um CD ou todas as melodias que podem ser reproduzidas no Apple Music. Cada vez que você adiciona uma música, álbum ou lista de reprodução, ela pode ser encontrada na parte superior de Minha música em Listas de reprodução, Artistas, Álbuns ou Músicas. Esta página é personalizável.

Para você: uma seleção selecionada de músicas que você deve gostar. É baseado no que você disse que gosta, seus hábitos de escuta e a música que você possui. Na primeira vez que você iniciar o Apple Music, poderá especificar os gêneros e artistas de que gosta. A partir desse ponto, você verá a tela For You carregada com sugestões como listas de reprodução específicas de gênero, álbuns, listas de reprodução de convidados feitas por artistas, etc.

Navegar: uma seleção de músicas com curadoria de editoriais de todo o serviço, tornando-a muito parecida com a página inicial do iTunes. Esta seção também destaca listas de reprodução, faixas e álbuns populares, melhores músicas, novos lançamentos, etc. Você também pode ver essas Novas curadorias por gênero.

Rádio: uma casa para a Apple Music 1, a estação de rádio com transmissão global 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você verá uma opção para ouvir as batidas 1 no topo da seção. Abaixo disso, você verá estações do tipo Pandora, bem como canais antigos do iTunes Radio.

Pesquisar: a guia Pesquisar permite que você pesquise todo o catálogo do Apple Music e sua biblioteca. Você pode até pesquisar por letras, digitando apenas algumas palavras de uma música que você gosta e ele vai encontrar para você. Ele também irá mostrar o que é tendência nesta seção.

Existem vários recursos, controles e opções incorporados ao Apple Music. Aqui estão alguns dos principais que vale a pena lembrar:

Artistas favoritos: depois de se inscrever no Apple Music, você será levado a uma tela que permite escolher os artistas e gêneros de sua preferência. Toque uma vez em um balão de gênero que você gosta ou duas vezes em um balão de gênero que você adora. Pressione e segure no canto superior esquerdo das bolhas de gênero que você não gosta de removê-las. Certifique-se de selecionar pelo menos três, toque em Avançar e selecione os artistas da mesma forma que selecionou os gêneros. Se você não vir nenhum artista de que goste, toque em Carregar mais artistas. Depois de selecionar pelo menos três artistas, toque em Concluído.

Tocar música: toque em qualquer botão de reprodução em uma lista de reprodução, ou toque em uma música ou álbum individual, para ver um miniplayer aparecer na parte inferior da tela. Toque no miniplayer para ver a tela Reproduzindo Agora e vários controles, incluindo a capacidade de baixar uma música para ouvir offline, pular, reproduzir a seguir, favoritar ou não gostar, compartilhar, AirPlay, adicionar à sua música, iniciar uma estação ou ver o Letra da música. Toque no botão para baixo ou deslize para baixo para sair.

Use o Siri: você pode pedir ao Siri para "tocar as melhores músicas de 2019", "tocar mais músicas como esta", "adicionar o novo álbum do Drake à minha biblioteca", "tocar todas as músicas do Drake" (para ouvir todas as músicas do Drake música, mesmo que não esteja em sua biblioteca) e "toque minha música de Drake" (para ouvir as músicas de Drake que você salvou em sua biblioteca). Você também pode pedir ao Siri para misturar as músicas em um álbum ou lista de reprodução.

Pesquisar: Toque no botão da lupa no canto inferior direito para pesquisar gêneros, músicas, álbuns e artistas. A pesquisa funciona no Apple Music e na sua própria música. Se você pesquisar Drake, verá os principais resultados, músicas, álbuns, listas de reprodução, artistas e estações relacionadas a Drake. Para ver os resultados de sua própria coleção de músicas, basta tocar na opção "Minha Música" na parte superior.

Criar biblioteca: Pesquise um artista, como Drake, escolha uma música e toque no botão "+" para adicioná-la à sua biblioteca. Depois de adicionado, o "+" se transformará em um ícone de download para que você possa baixá-lo para ouvir offline.

Editar listas de reprodução: Você pode adicionar qualquer música ou álbum a uma lista de reprodução tocando no botão de três pontos (mais opções) na tela Reproduzindo Agora e selecionando Adicionar a uma Lista de Reprodução. A partir daí, você pode adicionar a qualquer lista de reprodução ou criar uma nova. Além disso, em Listas de reprodução na tela Minhas músicas, você verá opções para classificar todas as suas listas de reprodução e criar novas. Basta preencher os detalhes e adicionar músicas.

Compartilhar música: toque no botão compartilhar em qualquer música ou lista de reprodução para compartilhar um link do Facebook ou Twitter, enviar e-mail ou mensagens ou copiar o link.

Ouvir Apple Music 1: Vá para a guia Rádio e toque no programa no ar ou em qualquer um dos programas apresentados (acessado deslizando da direita para a esquerda) para ouvir imediatamente. A guia de rádio não mostrará apenas o que está passando no momento, mas você também verá uma programação dos próximos shows e DJs abaixo.

Ouça off-line: o Apple Music permite que você baixe cópias de quaisquer músicas, álbuns ou listas de reprodução disponíveis para seus dispositivos. É útil se você estiver fora de alcance. Basta ir até uma música ou álbum, tocar no botão de três pontos para ver mais opções e selecionar o botão de download para fazer o download para o seu dispositivo (e biblioteca). Não há limite para o que você pode manter offline ou por quanto tempo. Você também pode tocar em "+" para adicionar uma música à sua biblioteca e, em seguida, tocar novamente para baixá-la.

Sua conta: um símbolo de perfil pode ser encontrado no canto superior direito da guia Para você. Toque nele para acessar as configurações relacionadas à conta, como ver o que seus amigos estão ouvindo, atualizar sua assinatura e gerenciar notificações.

Confira o resumo do Pocket-lint de dicas e truques do Apple Music que vale a pena conhecer.

As alternativas óbvias incluem: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited e Tidal. Cada um desses serviços permite que você não apenas faça streaming de música, mas também continue ouvindo quando estiver offline, embora você precise de uma assinatura paga para ter acesso à audição offline, bem como a outros recursos premium. Você pode aprender mais sobre todos esses serviços verificando os seguintes resumos do Pocket-lint para cada um:

