(Pocket-lint) - Normalmente, esta é a época do ano em que começamos a nos preparar para outra festa de Ano Novo. Alguns de nós adoraríamos hospedar uma festa anual de Réveillon, com uma lista de reprodução perfeitamente selecionada, mas a pandemia em curso está afetando muito esses planos.

Ainda assim, não há motivo para não comemorar, esteja você festejando com quem está em quarentena ou tentando se reunir com alguns amigos e familiares no Zoom para comemorar o Natal ou o Ano Novo, você ainda pode criar a lista de reprodução perfeita para compartilhe com amigos. Para alguns de nós, isso leva a uma série de perguntas: É legal continuar tocando música de Natal na festa de Ano Novo? As crianças podem gostar, mas os adultos nem tanto.

Então, é hora de passar para uma música que talvez não tenha o tema natalino, mas nos refrescará para um novo ano. Na tentativa de ajudá-lo com esse esforço aparentemente impossível, reunimos seis dicas de playlists para a curadoria do megamix final da festa de Ano Novo.

Nem é preciso dizer, mas: certifique-se de criar sua lista de reprodução em um serviço de streaming que seja o melhor para você e seu grupo.

Existem Apple Music e Spotify , assim como outros. Se você gosta de videoclipes, experimente o YouTube Music do Google . Não faria mal se subscrever o seu serviço de streaming favorito, se ainda não o for, apenas para evitar os anúncios constantes surgindo entre as músicas.

Aqui estão alguns links rápidos para aprender como fazer listas de reprodução nos principais serviços de streaming de música:

Ah, e aqui está uma comparação completa dos vários serviços de streaming de música disponíveis no Reino Unido ...

As melhores listas de reprodução são personalizadas para um humor específico. Você pode tornar sua lista de reprodução tão ampla ou de nicho quanto desejar, mas ela realmente deve ter um foco. Isso depende muito da festa que você está hospedando e dos convidados que irão comparecer. Você pode simplesmente fazer uma lista de reprodução de música de Véspera de Ano Novo abrangente com melodias padrão, ou você pode ser criativo e tentar se lembrar dos grandes sucessos do ano que você realmente amou.

Você pode até escolher músicas natalinas com arranjos orquestrais exuberantes, com muita ênfase na Orquestra Transiberiana com o propósito de criar uma atmosfera de rock de arena. Depende inteiramente de você, mas certifique-se de fazer isso. Isso, é claro, também se aplica a listas de reprodução fora do feriado.

Antes de começar a adicionar música à sua lista de reprodução, você terá que nomeá-la primeiro (na maioria dos casos, pelo menos).

Você já deve ter decidido o humor da sua lista e, se o fez, esta etapa será bem fácil. Veremos mais isso em um minuto, mas se você planeja compartilhar sua lista de reprodução com outras pessoas, considere nomeá-la algo cativante, bem como algo associado aos arquivos de música nela.

Por exemplo, você não deve nomear uma lista de reprodução de Ano Novo como "a música mais satânica de todos os tempos". A menos, é claro, que você realmente pense isso.

A internet é sua melhor amiga neste caso. Use-o a seu favor. Explore fóruns, páginas de fãs e blogs para encontrar material para sua lista de reprodução.

Você pode até usar frases de pesquisa no Google como "melhor música para 2020" ou "principais músicas de 2020". As funções de preenchimento automático em mecanismos de pesquisa - até mesmo a barra de pesquisa do YouTube - também exibirão resultados semelhantes que você pode estar interessado em ouvir. Além de tudo isso, a maioria dos serviços de streaming oferece recursos de navegação / descoberta, bem como listas de reprodução selecionadas por especialistas e usuários, e todas essas coisas são recursos valiosos que você pode usar a seu favor ao criar a lista de reprodução perfeita.

Se você quiser seguir em frente, pode organizar sua lista de reprodução de forma que conte uma história (mais ou menos como um artista organiza as músicas em seu álbum para contar uma história). Mas isso é meio intenso. Pessoas mais preguiçosas provavelmente vão apenas jogar tudo junto e deixar as cartas caírem onde podem, por assim dizer.

Recomendamos que você evite arranjar tudo por artistas porque ouvir clipes da mesma pessoa ou grupo repetidamente vai envelhecer.

Sua lista de reprodução não precisa desaparecer para sempre quando a festa acabar. Você pode torná-lo público na maioria dos serviços de streaming ou mesmo incorporá-lo em outro lugar para que o mundo inteiro possa conferir. Se você vai seguir esse caminho, sugerimos atualizá-lo de vez em quando também (ou, se for uma lista de feriados, pelo menos anualmente). Dessa forma, seus amigos, familiares e até mesmo estranhos continuarão voltando para mais informações. Será como ser DJ por um breve minuto.

Para uma festa normal de Réveillon, você nunca terá que pensar nisso - mas é 2020. Então, é claro, você passará as últimas horas deste ano terrível aprendendo algo novo sobre o Zoom. Agora você pode pensar que seria tão simples quanto reproduzir a lista de reprodução perto do microfone do seu computador ou enviar um link de compartilhamento, mas há outra maneira: comece a reproduzir sua lista de reprodução no computador e, em seguida, na chamada do Zoom, compartilhe o áudio do seu computador.

Para fazer isso, selecione Compartilhar tela na parte inferior da chamada e, em seguida, selecione avançado nas três opções na parte superior da tela que aparece. Lá., Você vai querer selecionar Música ou Apenas som do computador. Agora que você está compartilhando o som do computador, pode reproduzir uma lista de reprodução de seu reprodutor de música favorito, como Spotify, Apple Music, etc., e ajustar o volume do reprodutor, que refletirá em Zoom o que os participantes ouvirão.

A única coisa que resta fazer é garantir que sua lista de reprodução seja a mais perfeita possível. (Se você é novo no Zoom, confira nosso recurso: Como o Zoom funciona? )

