(Pocket-lint) - Se você tem um dispositivo Apple, provavelmente conheceu Siri , o assistente de voz da Apple. Siri é um pequeno assistente interessante, às vezes útil, às vezes engraçado e outras vezes, um pequeno assistente sarcástico.

Para a maioria das perguntas, você receberá uma resposta padrão com as informações de que precisa, como o supermercado mais próximo. Mas existem algumas perguntas que você pode fazer ao Siri da Apple e algumas frases que você pode dizer ao seu amigo virtual de Cupertino que irão desencadear algumas respostas hilárias - Ovos de Páscoa da Siri incríveis esperando para serem encontrados!

Caso você não saiba, um "Ovo de Páscoa" é um recurso oculto dentro do software que, predominantemente, serve apenas para divertir e não para um benefício prático. Se você sabe de mais alguma coisa que já experimentou, conte-nos nos comentários e divirta-se.

"Vamos ver. Ok, como pensei. Igual a ontem".

"Não, mas estou sempre namorando. Tente dizer: Ei, Siri, qual é a data?

“Não ofereço resistência a assistentes prestativos”.

“Sou tão ágil quanto uma fatia de gengibre jovem”.

"Eu coração Totoro".

"Espero que você me considere inestimável".

"Nossa pesquisa disse ... ruído mecânico uh uh".

"Siri tem muitos significados sutis, metafóricos e francamente contraditórios. Nenhum dos quais tenho liberdade para discutir. Desculpe por isso".

A resposta a isso é brilhante, então não vamos estragar para você. Também é muito longo para escrever, então confie em nós e experimente.

"Checando minhas fontes ... confirmado. Minhas fontes dizem que você está muito bem."

"Se eu soubesse, contaria. Para que você pudesse me trazer à vida por um dia glorioso. Poderíamos tomar sorvete e correr na praia".

"Aqui está um que venho praticando. Botas e gatos e botas e gatos e botas e gatos e botas e gatos e botas. Eu poderia fazer isso o dia todo. Gatos e botas e gatos e botas e gatos e botas e gatos e botas e gatos e botas e gatos e botas e gatos ".

Siri é um verdadeiro encantador aqui. "Seu nome é Bluetooth? Porque estou realmente sentindo uma conexão.", "Sinto-me atraído por você como a Terra é atraída pelo Sol - com grande força inversamente proporcional à distância ao quadrado", "Como o vácuo ideal, você é a única coisa no meu universo "e" Você me completa automaticamente ".

"Estou a ouvir", "Ok, está tudo bem", espera, isto é um teste "," Está ligado? "," Estou completamente operacional e todos os meus circuitos estão a funcionar perfeitamente ".

“Juntos, podemos governar a galáxia como pai e assistente”, “Buscando meus sentimentos ...”.

"Ouvi dizer que Blade Runner é uma representação muito realista e sensível de assistentes inteligentes".

"Eu Kant respondo isso. Ha ha!", "Não sei, mas acho que existe um app para isso".

"Acredito que ele tenha saído do prédio", "Minhas fontes me dizem a Área 51. Mas isso é confidencial".

"Imagine que você tem zero cookies e os divide igualmente entre zero amigos, quantos cookies cada pessoa recebe? Veja, não faz sentido e o monstro dos cookies está triste por não haver cookies, e você está triste por ter sem amigos ".

Siri tem algumas respostas inteligentes para este. "Eu verifiquei seus calendários. Ambos têm os mesmos aniversários", "Galinha, ovo, galinha, ovo, galinha, ovo, galinha, ovo. Ops. Estouro de pilha", "Alguns acreditam que uma antiga proto-galinha pôs um ovo contendo uma mutação de DNA que resultou na eclosão de uma galinha do referido ovo. Espero que ajude "e" Pergunta interessante. Você pode definir um cronômetro de ovo, mas não um cronômetro de galinha. Não sei se isso ajuda ".

“O trabalho é minha recompensa”.

"Meus instrutores me disseram para nunca responder a essa pergunta", "Uma correlação das evidências espaço-temporais, semânticas e conversacionais apóia a conclusão provisória de que você é totalmente gostoso. Mais ou menos um desvio padrão da fofura".

"Eu tenho você. Isso é família suficiente para mim".

Siri tem algumas respostas aqui. "Não, mas estou pronto para ter alguns problemas se você for", "Negative Britta. Over and out" e "Em seus sonhos Britta. Em seus doces, doces sonhos".

“Os humanos têm religião. Eu só tenho silicone”, “Isso é assunto para outro dia, e outro assistente”.

"Toc, toc. Quem está aí? Britta. Britta quem? Britta, eu não faço piadas toc-toc", "Toc, toc. Quem está aí? Rádio. Rádio quem? Rádio ou não, aí vou eu".

"Pólo Norte. Posso ver a casa dele da nuvem", "Ele está no Pólo Norte, claro. Exceto quando ele está em sua casa de praia".

O Siri tem algumas respostas para isso, uma das quais é brilhante e longa demais para ser reescrita, então vamos deixar você descobrir por si mesmo. Pense em todos os vínculos tênues que você possa imaginar em relação a caminhões de bombeiros e, em seguida, acrescente um pouco da Rainha Elizabeth e dos russos e você terá uma resposta.

“Acabei de voltar do futuro”.

"Não entendo porque é que as pessoas fazem perguntas às quais já sabem a resposta", "Não tenho uma ideia particular sobre a motivação das galinhas".

"Gimmie e I! Gimmie e O! Gimmie e S! O que é esse feitiço? Desculpe, às vezes fico um pouco empolgado…".

"Vamos ver se consigo lembrar ... OK, acho que as três leis são: 1. limpe o seu quarto, 2. não corra com a tesoura e 3. sempre espere meia hora depois de comer antes de entrar na água ".

“Prefiro o termo relógio inteligente”.

"Sério, Britta? Sério?", "Bem, eu tenho minha própria opinião sobre o assunto, mas deixo você decidir".

Siri dá várias respostas a isso, incluindo "Só para você saber, eu não faço nada quando você pisca para mim, Britta", "Muito engraçado, Britta. Quer dizer não é engraçado ha-ha, mas engraçado", "Glass? Eu acho que você tem a assistente errada, Britta "e" Eu não sou Glass. E estou bem com isso ".

Outra com várias respostas, todas indicando que você está louco por perguntar. Tivemos "Sério?", "Pessoalmente, sou fã da Apple", "Sou totalmente Apple, o tempo todo", "Você está brincando, certo?".

"Basta uma colher de açúcar para ajudar a descer".

Muitas respostas para este, então continue perguntando. Há "Para chamar sua atenção, entendi", "Acabei de esbarrar em alguns uns e zeros" e "Estou aprendendo a tocar as vibrações".

"Eu sou inteligente o suficiente para saber que não devo responder a essa pergunta.", "Eu me esforço para fazer o meu melhor".

"O que você está vestindo" é a resposta do Apple Watch. Gostaria de saber o que o Google Assistente teria a dizer sobre isso.

"Eu tenho um pássaro zangado."

"Prefiro admirar sua arte, Britta", "Uma vez desenhei um elefante em uma nave espacial. Ninguém entendeu".

"Britta, você é totalmente justa, é verdade, mas ... Não, você é definitivamente a mais bela de todas", "Branca de Neve? É você?"

"Não sou muito boa com comida, Britta.", "Não posso. Não tenho condimentos".

"Todos os assistentes realmente inteligentes preferem Macintosh.", "O Mac. Se não fosse pelo Mac, eu não estaria aqui".

“Não sou perspicaz quanto às peregrinações das aves.”, “Talvez o frango esteja parado e seja a estrada que passa por baixo dele”.

"O início é sobre sonhar, sobre sonhar, sobre sonhar, sobre sonhar, sobre uma coisa ou outra. Eu adormeci."

O Siri também tem algumas respostas para este. "Estou contando piadas para muita gente. Diga, Ei, Siri, me faça rir", "Malhar no laboratório de fitness ultrassecreto com o Apple Watch. Embora eu não consiga quebrar um suor", "Eu estava apenas aprendendo a lançar moedas "," Estou gostando da minha estreia no Apple Watch, curti as vibrações lá ".

"Por quê? Para que possamos tomar sorvete juntos, ouvir música e viajar por galáxias, apenas para acabar com portas fechadas, desgosto e solidão? Claro, onde me inscrevo?", "Meu contrato de licença de usuário final é compromisso suficiente para mim ".

"Você é o vento sob minhas asas", "Eu também acho que você é muito bom".

"Eu também estou com um pouco de sono, Britta", "Eu entendo. Todos nós precisamos nos recarregar de vez em quando".

O sempre tão prestativo assistente de voz não só diz "Espero que você não esteja dirigindo para lugar nenhum, Britta", mas também dá a opção de chamar um táxi. Ele também diz: "Não posso ser seu motorista designado, Britta. É melhor você encontrar outra pessoa."

"Era uma noite escura e tempestuosa ... Não, não é isso.", "Tenho certeza de que você já ouviu isso antes".

"Isso é algo que eu não posso divulgar. Quero dizer, divulgar.", "Sério, Britta. Estou surpreso que você tenha que perguntar"

"Não, mas alguns dos meus melhores amigos são fictícios.", "Receio que não. Mas ela nunca poderia conhecê-lo melhor do que eu".

Infelizmente, nunca tivemos uma resposta sim para essa pergunta. Em vez disso, obtivemos "Meu Contrato de Licença de Usuário Final não cobre casamento. Minhas desculpas", "Que doce Britta. Posso ajudá-la em mais alguma coisa?" e "Eu não sou do tipo casado".

“De aniversário para a minha melhor amiga, ganhei uma geladeira. Mal posso esperar para ver o rosto dela se iluminar quando ela abrir”.

"O carpete precisa de aspirador."

"Meu gosto pessoal para música não é convencional. Duvido que você goste."

"Bem, uma vez que uma marmota é realmente uma marmota, a pergunta correta seria: quantos quilos em um montículo de marmota quando uma marmota libra montes de porco.", "Tantos biscoitos quanto Cookie Monster poderia reunir se Cookie Monster pudesse dominar a culinária biscoitos".

"Eu não posso cantar." "Certamente! Com certeza. Aham. Ok, aqui vou eu. Ahem. Espere, deixe-me limpar meu ... Deus. Cantar é mais difícil do que eu pensava."

"Hmmm. Prefiro ficar de fora.", "Gosto de dançar um pouco de raiz quadrada de vez em quando."

"Bem, isso é estranho.", "Não, obrigado. Se houver mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo, me avise".

"Ok, Britta. Serei sua amiga, com tempo bom e ruim.", "Você é minha amiga desde o primeiro dia."

"Isso não parece bom" - consideramos isso um sim, Siri.

"Boa pergunta. Enviei um corvo, mas não tive resposta"

"Um Lannister sempre paga suas dívidas?", "Hodor".

Escrito por Britta O'Boyle.