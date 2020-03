O que é o Apple iCloud Drive e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você quer saber exatamente o que o iCloud Drive da Apple é e faz, você veio ao lugar certo.

A Apple é ótima com interfaces de hardware e software, mas, como você provavelmente sabe, tropeçou um pouco no passado quando se trata de armazenamento em nuvem, gerenciamento de fotos e até redes sociais de música (embora mais recentemente, com a Apple Music , pareça estar bem nesse departamento).

De qualquer forma, o iCloud Drive é a maneira da empresa de oferecer a você um local para gerenciar todos os seus arquivos. Com o iCloud Drive, você pode armazenar seus arquivos - seja um arquivo do iWork ou uma foto tirada com o seu iPhone - no iCloud, o serviço de armazenamento em nuvem da Apple. Em seguida, permite acessar seus arquivos no site iCloud.com ou no aplicativo Arquivos no seu dispositivo iOS, iPadOS e Mac.

Você pode até acessar o iCloud Drive em um computador com Windows.

Pode parecer complicado, mas, felizmente, não é muito difícil de entender. A Apple, em nossa opinião, chegou ao topo com o iCloud Drive. Nossa única reclamação é que ainda são necessários guias como este para as pessoas descobrirem como ativá-lo, escolher um plano de armazenamento, acessar seus arquivos e assim por diante.

O iCloud Drive faz parte do iCloud, serviço de armazenamento em nuvem da Apple lançado em 2011. Ele permite salvar fotos, vídeos, documentos, músicas e dados de aplicativos no iCloud. Não apenas permite que você armazene todas as suas coisas em um só lugar, mas também permite acessar todos os seus arquivos e dados do seu dispositivo iOS, Mac e PC com Windows, além de manter esses arquivos e pastas atualizados em todos os seus dispositivos .

Ele ainda permite criar novos arquivos e pastas a partir de aplicativos habilitados para iCloud e trabalhar no mesmo arquivo em vários aplicativos. O iCloud Drive também funciona com o iCloud.com. Você pode usar o site da Apple para o iCloud para criar, salvar e compartilhar documentos no Pages, Numbers e Keynote, por exemplo. Esta página de suporte da Apple tem mais informações sobre como começar a usar o iCloud.com.

Lembre-se de que a Apple está atualizando constantemente o iCloud Drive com novos recursos. Por exemplo, com a nova atualização do iOS 13.4, ele introduziu o compartilhamento de pastas do iCloud Drive. É um recurso semelhante ao Dropbox que permite compartilhar uma pasta uma vez e permitir que todos vejam o conteúdo e as alterações em tempo real.

Você pode armazenar qualquer tipo de arquivo no iCloud Drive, se tiver menos de 50 GB de tamanho.

Ao se inscrever no iCloud, você recebe 5 GB de armazenamento gratuito para Mail, Backup e iCloud Drive. A parte de backup inclui dispositivos iOS, e geralmente é isso que faz você atingir seu limite - especialmente se você tem muitas fotos em, por exemplo, um iPhone. Mas você pode atualizar seu plano de armazenamento do iCloud a partir do iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC a qualquer momento. Basta escolher entre um total de 50 GB, 200 GB ou 2 TB.

Você pode até compartilhar os planos de 200 GB e 2 TB com sua família. Após a atualização, a Apple cobrará mensalmente. O preço é o seguinte:

50 GB: US $ 0,99 US / £ 0,79 Reino Unido

US $ 0,99 US / £ 0,79 Reino Unido 200 GB: US $ 2,99 US / £ 2,49 Reino Unido

US $ 2,99 US / £ 2,49 Reino Unido 2TB: US $ 9,99 US / £ 6,99 Reino Unido

Você pode saber mais sobre os preços da Apple aqui e como atualizar usando seus dispositivos iOS, Mac ou PC aqui .

Nota: Se você comprou um plano mensal de 1 TB antes de 5 de junho de 2017, sua conta foi atualizada automaticamente para um plano mensal de 2 TB.

Antes de configurar o iCloud Drive, verifique se o seu dispositivo iOS está executando o iOS 13 ou posterior e se o seu Mac está executando o Catalina ou posterior. Os computadores também devem estar executando o Windows 10 ( atualização de maio de 2019 ou posterior) para usar o iCloud para Windows 10. Quanto ao iCloud.com, você precisa do Safari 9.1 ou posterior no seu Mac, mas ele funcionará em praticamente todos os navegadores modernos no Mac e PC. Saiba mais sobre os requisitos de sistema da Apple aqui.

Depois de configurar o iCloud Drive, todos os documentos que você já armazenou no iCloud serão automaticamente movidos para o iCloud Drive. Seus dispositivos iOS e Mac manterão seus arquivos no aplicativo Arquivos, além dos aplicativos Pages, Numbers e Keynote. Se você não vir seus arquivos para esses aplicativos, eles podem estar em um dispositivo que não tenha o iCloud Drive ativado. Certifique-se de ativá-lo em todos os seus dispositivos.

Vá para Configurações> [seu nome]. Toque no iCloud. Ligue o iCloud Drive. Você pode encontrar seus arquivos do iCloud Drive no aplicativo Arquivos . Vá para o menu Apple> Preferências do Sistema e clique em ID Apple. Selecione iCloud. Entre com seu ID Apple, se necessário. Selecione iCloud Drive. Depois de configurar o iCloud Drive no seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, você pode configurá-lo no seu PC com Windows. Faça o download do iCloud para Windows . Vá para Iniciar, abra Aplicativos ou Programas e abra o iCloud para Windows. Digite seu ID Apple para entrar no iCloud. Selecione iCloud Drive e clique em Aplicar.

Faça login no iCloud.com . Selecione Páginas, Números ou Keynote. Clique em Atualizar para o iCloud Drive, se você for solicitado a atualizar.

Para acessar o iCloud Drive a partir de um Mac, clique no ícone Finder no dock do Mac, clique em iCloud Drive na barra lateral Favoritos e clique em iCloud Drive. Você também pode encontrar o iCloud Drive no menu Ir de qualquer janela do Finder.

O iCloud Drive, por padrão, possui pastas para cada um dos seus aplicativos Apple iWork (Keynote, Pages e Numbers), além de pastas para aplicativos como Preview, QuickTime Player, Editor de Script, TextEdit e Automator. Mas você pode criar qualquer pasta e mantê-la no iCloud Drive. Você também pode armazenar o que quiser, desde que não seja maior que 50 GB e não exceda a sua parcela de armazenamento do iCloud.

Pense no iCloud Drive como qualquer outro volume remoto, disco rígido externo, unidade de rede ou serviço de armazenamento. Você pode criar novas pastas, arrastar e soltar itens no iCloud Drive a partir do seu Mac ou de outro lugar e tem a opção de salvar arquivos e dados de aplicativos no iCloud Drive. Isso não é ciência de foguetes, pessoal. É um disco rígido no céu que você pode acessar de todos os seus dispositivos.

Saiba mais sobre o iCloud Drive no Mac e como ele funciona na Apple aqui.

O aplicativo Files da Apple para iOS armazena todos os arquivos no dispositivo que você está usando, bem como em outros serviços e aplicativos em nuvem, incluindo o iCloud Drive. Para acessar seus arquivos, basta abrir o aplicativo Arquivos e escolher o local do arquivo que você está procurando. É fácil organizar o aplicativo File e, quando você faz alterações em um dispositivo, suas edições são atualizadas automaticamente em todos os dispositivos usando o iCloud Drive.

Você pode criar suas próprias pastas. Ou renomeie as pastas que você já possui e salve e mova os arquivos do iCloud Drive entre as pastas. Deseja compartilhar com um amigo ou colega? Você também pode compartilhar qualquer pasta ou arquivo armazenado no iCloud Drive diretamente do aplicativo Arquivos. Para obter mais informações sobre como usar o aplicativo File, seja para encontrar, organizar e compartilhar arquivos, consulte o hub de suporte da Apple aqui.

Para acessar o iCloud Drive a partir do seu PC com o Windows 10 ou posterior, você precisa do aplicativo iCloud para Windows . Ele cria uma pasta do iCloud Drive no File Explorer. Todos os documentos armazenados no iCloud serão baixados automaticamente para a pasta do iCloud Drive no File Explorer.

Os arquivos que você cria no seu PC e salva nesta pasta aparecem automaticamente nos outros dispositivos. Todas as suas fotos e favoritos no seu PC também serão atualizados automaticamente nos seus dispositivos Apple. Você pode aprender mais sobre o iCloud para Windows na Apple aqui.

Para acessar o iCloud Drive na Web, acesse iCloud.com , entre e selecione iCloud Drive. Você poderá ver todas as suas pastas e criar novas pastas, fazer upload de arquivos, fazer download de arquivos, excluir arquivos, compartilhar arquivos. É realmente apenas a versão web do iCloud Drive.