Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um par de tênis da Apple dos anos 90 foi vendido recentemente em leilão por US $ 10 mil , mas não foi a primeira vez que a empresa se interessou por moda.

Em meados dos anos 80, a Apple produziu toda uma gama de roupas e acessórios, projetados para aqueles que clamavam por se apossar de produtos com o logotipo multicolorido mais antigo. Ele até produziu seu próprio catálogo, chamado "Apple Collection", a fim de vender mercadorias para o idi mais próximo ... seguidor dedicado da moda. E tudo dentro das tendências da época.

Aqui estão alguns dos nossos favoritos desse catálogo. Queremos saber quanto eles podem vender por hoje.

Para ser justo, essas imagens poderiam ter sido retiradas de um catálogo da coleção Benetton hoje. Mas a parte mais estranha dessas entradas em particular é que elas não parecem exibir o logotipo da Apple.

Isso é mais parecido, no entanto. E esse poderia ser um dos primeiros modelos do Apple Watch que espionamos? Mostra que tinha ambições em relógios de pulso muito antes da chegada da tecnologia smartwatch. Quanto ao canivete suíço, bem ...

Cintos multicoloridos e, principalmente, gilets foram a moda no início e meados dos anos 80. Então, estava olhando para longe imaginando se você deixou sua torta enlatada do Peek Freans no forno.

Você precisa amar o boné de beisebol da marca Apple e a combinação de moletom e jumper. Quase podemos ouvir Peter Cetera cantando Glory of Love ao fundo.

De todos os itens aqui, as camisetas antigas do Macintosh são de longe o nosso favorito. Hoje haveria uma matança para eles hoje no mercado de rua de Hoxton.

O campo de golfe chique teve seu tempo - cerca de 10 minutos na terça-feira, 7 de abril de 1984.

Vamos ser sinceros, foi nessa época que estava em moda usar "Frankie Says Relax" em sua camiseta. Ter uma "Apple" maluca dos anos 80 nela fazia todo sentido.

As audições para a sequência de American Psycho estavam progredindo bastante bem.

Também havia muitos outros itens altamente desejáveis no catálogo: pegue uma calculadora da Apple, por exemplo, você não pode ter mais anos 80 do que isso. Também é um caso raro da Apple estar feliz em colocar seu emblema nos equipamentos de outras marcas (neste caso, Braun).

E que tal uma prancha de windsurf da Apple? O esporte dos anos 80 de escolha para os exigentes banqueiros da cidade. Por US $ 1.100, isso nem seria ruim - a menos que você leve em consideração a inflação, que custaria US $ 3.650 hoje, o suficiente para um MacBook Pro de 16 polegadas (e troco de bolso) de primeira linha.

Parte de nós deseja que a Apple também olhe para trás naqueles dias felizes e veja uma oportunidade de reentrar no mercado da moda. A outra parte quer correr gritando pelas colinas.