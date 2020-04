Como fazer uma chamada de vídeo do FaceTime em grupo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O FaceTime é a tecnologia de chamadas pela Internet da Apple que permite que você ligue para pessoas em outros dispositivos iOS, macOS e iPadOS, por isso é apenas para a Apple. Assim como as chamadas WhatsApp, Messenger ou Skype, elas são roteadas pela Internet, em vez de serem pela rede de telefonia celular.

A Apple lançou o vídeo do FaceTime em 2010 no iPhone, iPad e iPod touch e 2011 no Mac. O FaceTime do grupo veio relativamente recentemente no iOS 12 após uma revelação inicial em junho de 2018.

É fácil fazer uma ligação em grupo no FaceTime. Aqui está como.

O FaceTime do grupo não funciona em dispositivos mais antigos.

Você precisa usar um iPhone 6S ou posterior, qualquer iPad Pro, iPad Air 2 ou posterior, iPad mini 4 ou posterior, iPad (5ª geração) ou posterior e iPod touch (7ª geração). Você também precisa estar executando o iOS 12.1.4 ou posterior.

As pessoas que têm dispositivos mais antigos podem participar de chamadas em grupo, mas como participantes apenas de áudio.

Se você normalmente não usa o FaceTime, vá para Configurações> FaceTime e verifique se o FaceTime está ativado. Você também precisa ter uma forte conexão celular ou Wi-Fi para usar o Group FaceTime.

32. Sim, sério. Isso se compara muito bem com o Google Duo, que pode fazer 12, e o WhatsApp, que pode fazer apenas 4 (em breve, 8) e o Messenger, que pode fazer 8.

No aplicativo FaceTime, toque no botão + no canto superior direito.

Digite seus contatos digitando o nome deles - você os verá preenchidos automaticamente. Você também pode digitar números de telefone ou endereços de e-mail, se desejar.

Em seguida, toque no botão de vídeo verde grande. Você também pode selecionar Áudio, é claro.

Se você estiver no aplicativo Mensagens, poderá enfrentar o FaceTime em uma conversa em grupo (ou, de fato, em qualquer conversa individual) tocando no botão FaceTime na parte superior do bate-papo.

Se você já estiver em uma chamada do FaceTime - áudio ou vídeo -, você pode deslizar o dedo para cima e tocar no botão Adicionar pessoa. Toque no botão Tocar para sim, toque para eles.

Existem várias maneiras de fazer isso: acesse a chamada ativa no aplicativo FaceTime e toque no ícone de videochamada.

Se você estiver em um grupo de Mensagens, mas ainda não fizer parte de uma chamada iniciada nesse grupo, poderá ingressar na mensagem de chamada do FaceTime nesse grupo. Você também pode receber uma notificação na qual pode tocar para participar da chamada.

Você pode ligar e desligar sua câmera, alternar para a câmera traseira ou tocar em mudo durante qualquer chamada. Você também pode tocar no botão de efeitos para conferir alguns efeitos divertidos da câmera, além de Animoji ou Memoji, se você tiver um iPhone compatível.

