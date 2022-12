Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com os feriados em cima de nós, você provavelmente está fazendo uso do recurso de lista da Amazon, que lhe permite acompanhar os diferentes produtos oferecidos no site que você pode querer comprar. Você pode criar várias listas e usá-las para qualquer finalidade que achar conveniente, inclusive compartilhá-las com outras pessoas. De fato, talvez seu filho ou ente querido tenha criado uma lista de desejos na Amazon. Se você está se perguntando como localizar essa lista para agilizar suas compras este ano, há algo que você deve saber: Você não pode encontrar a lista de alguém na Amazon a menos que eles a tenham compartilhado com você.

A Pocket-lint detalha como encontrar listas - incluindo listas de desejos - que alguém compartilhou com você, e nós lhe dizemos como solicitar acesso a uma lista se você não estiver vendo ela aparecer.

Como encontrar a lista de desejos de alguém na Amazônia

Para ser claro, não há uma "lista de desejos" oficial na Amazônia. O varejista online simplesmente oferece um recurso de "Lista", que os usuários podem aproveitar para fazer suas próprias listas de desejos para aniversários, feriados, e o que você tem. Se você quiser ver a lista de um amigo na Amazon ou a lista de desejos de feriados, você deve enviar-lhes uma mensagem para pedir-lhes que a compartilhem. Você pode fazer isso a partir do site da Amazon ou do aplicativo móvel.

Encontrar a lista de um amigo

Para encontrar a lista de desejos de seu amigo na Amazon do site da Amazon, basta ir aqui: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. Você precisará entrar em sua conta. Você poderá então alternar entre as Listas de Seus Amigos e as Listas de Seus Amigos. Alternativamente, no aplicativo Amazon, vá até seu perfil (ícone da pessoa na barra de navegação), depois toque em Suas Listas e selecione a guia Suas Listas de Amigos. É tão fácil quanto isso.

Solicitando acesso à lista de amigos

Se você não estiver vendo uma lista específica de alguém na seção Listas de seus amigos, então você precisa solicitar o acesso a essa lista. Do site da Amazon, acesse aqui: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. Na guia Listas de Amigos, você verá algo que lhe pede para enviar uma mensagem a um amigo para pedir-lhe que compartilhe sua Lista da Amazon com você. Selecione Enviar esta mensagem por e-mail, depois digite o endereço de e-mail de seu amigo e envie a mensagem. Você pode escolher Copiar mensagem em seu lugar. Assim que receber um link para a lista de seus amigos, você pode salvá-lo na seção Seus amigos para navegar mais tarde.

Alternativamente, no aplicativo Amazon, vá até seu perfil (ícone da pessoa na barra de navegação), depois toque em Suas Listas e selecione a guia Suas Listas de Amigos. Novamente, você verá algo que lhe pede para enviar uma mensagem a um amigo para pedir a ele que compartilhe sua Amazon List com você. Selecione Enviar esta mensagem por e-mail, depois digite o endereço de e-mail de seu amigo e envie a mensagem.

Você pode pesquisar a lista de desejos de um amigo?

Não. A Amazon não permite que os usuários busquem listas. Você só pode ver suas listas ou listas que tenham sido especificamente compartilhadas com você.

Deseja saber mais?

A Amazon tem aqui uma página de suporte que detalha tudo o que você precisa saber sobre listas - incluindo como criá-las e usá-las - se você quiser saber mais sobre como elas funcionam.

Escrito por Maggie Tillman.