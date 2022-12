Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você é novo na Amazon ou não faz compras com o varejista online há algum tempo, você pode precisar de um lembrete rápido sobre como localizar seus pedidos para que você possa rastrear seus pacotes e ver exatamente onde eles estão em sua jornada de entrega. É muito fácil fazer isso a partir do site e do aplicativo móvel da Amazon. Veja como - passo a passo - não importa qual dispositivo você use.

Como rastrear seu pedido na Amazon

Quer saber onde seus pacotes foram entregues ou se ainda estão a caminho? Basta rastrear seu pedido através da própria Amazônia. Você precisará das credenciais de sua conta Amazon para fazer isso - porque você precisa realmente fazer o login no site da Amazon ou no aplicativo móvel para ver o histórico de seus pedidos e informações de rastreamento. (Veja a página de suporte da Amazon aqui se precisar de ajuda para redefinir a senha de sua conta).

Site da Amazon

Acesse o site Amazon.com em seu desktop ou navegador web móvel. Vá para a página Seus Pedidos. Vá para o pedido que você deseja rastrear. Selecione Rastrear pacote ao lado de seu pedido. Selecione Ver todas as atualizações para ver as atualizações de entrega.

Aplicação móvel da Amazon

Abra a última versão do aplicativo Amazon para iOS ou Android. Faça o login em sua conta. Toque no botão Perfil, na parte inferior de sua tela. Toque no botão Seus Pedidos, na parte superior de sua tela. Vá para a ordem que deseja rastrear. Selecione Rastrear pacote ao lado de seu pedido. Selecione Ver todas as atualizações para ver as atualizações de entrega.

Por que não há atualizações de entrega ou detalhes de rastreamento?

Dependendo do método de envio escolhido, as informações de rastreamento podem não estar visíveis imediatamente. A Amazon também disse que alguns pacotes, tais como as entregas internacionais padrão, não são rastreáveis. Se você estiver procurando outras razões pelas quais as informações de rastreamento podem não estar disponíveis, a Amazon tem uma página de suporte para"Missing Tracking Information" que talvez possa ajudar.

Seu pacote está atrasado?

Se a data estimada de entrega de seu pacote chegar e partir e sua informação de rastreamento não tiver mudado, a Amazon disse que você ainda deve permitir um ou dois dias adicionais para que o pacote seja entregue. Ela também listou ações recomendadas em sua página de suporte"Entregas Atrasadas".

Seu pacote está faltando?

Se seu pacote aparecer como entregue mas você ainda não o recebeu, vá para a página de suporte"Encontre um pacote faltante" da Amazon para obter ajuda.

Como contatar a transportadora de seus pacotes

Se você quiser entrar em contato com a transportadora que entrega seu pacote, consulte seus dados de contato na página de Informações de contato da transportadora Amazon.

Escrito por Maggie Tillman.