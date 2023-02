A Amazon desbloqueou toda a sua biblioteca Amazon Music para os membros Prime ouvirem sem anúncios e sem custos adicionais. No entanto, há uma advertência - só se pode baralhar a lista expandida de faixas, ou explorar as listas de reprodução com curadoria de todos os acessos.

Tecnicamente, a actualização abre 100 milhões de canções para os membros do Amazon Prime ouvirem - mais de cerca de dois milhões antes. Inclui também o acesso livre de anúncios a podcasts. Mas, ainda precisará de uma assinatura Amazon Music Unlimited se quiser opções de reprodução sem restrições em toda a biblioteca em qualidade HD, ou qualidade UHD e faixas de áudio espacial.

Amazon Music Unlimited custa mais £8,99 para membros Prime no Reino Unido, $9,99 para membros do US Prime. Há um período experimental de 30 dias para todos os novos assinantes.

"Quando a Amazon Music foi lançada para membros Prime, oferecemos um catálogo sem anúncios de dois milhões de canções, que era completamente único para transmissão de música na altura", disse o vice-presidente da Amazon Music, Steve Boom.

"Continuamos a inovar em nome dos nossos clientes, e a trazer ainda mais entretenimento aos membros Prime, para além da conveniência e do valor de que já desfrutam. Não podemos esperar que os membros experimentem não só um catálogo de canções massivamente alargado, mas também a maior selecção de podcasts de topo sem anúncios em qualquer lugar, sem custos adicionais para os seus membros".

O catálogo expandido está agora disponível para todos os membros do Amazon Prime através das múltiplas aplicações e plataformas da Amazon Music.