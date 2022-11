Como cancelar facilmente sua assinatura Audible

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Audível é divertido - até que você se encontre sem tempo para ouvir audiolivros e de repente perceba que provavelmente deveria apenas cancelar sua assinatura do serviço de audiolivros. Mas, para cancelar sua assinatura, você primeiro terá que lembrar como se inscreveu no Audible em primeiro lugar. Foi através do aplicativo Audible iOS, Audible Google Play, ou Audible.com? Uma vez que você se esqueça disso, é simples e rápido cancelar sua assinatura do Audible. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Leia: Dicas e truques da Amazon: As melhores dicas e truques de compras para saber

Como cancelar sua assinatura Audible

Como você se inscreveu na Audible? De qualquer forma, é o que você deve passar para cancelar sua assinatura Audible.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aplicativo audível para iPhone e iPad

Para cancelar uma adesão ao iOS Audible, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Audible em seu iPhone ou iPad. Certifique-se de estar cadastrado em sua conta com a assinatura paga. Clique ou toque no botão Fale conosco no final da página para nos informar como podemos ajudar! Para cancelar uma assinatura de um aplicativo iOS, siga os passos abaixo: Abra o aplicativo Settings em seu iPhone, iPad, ou iPod touch.

Toque em "seu nome".

Toque em "Assinaturas". (Não vê "Assinaturas"? Toque em "iTunes & App Stores" em vez disso. Depois toque em seu ID da Apple, toque em Ver ID da Apple, faça login e role para "Assinaturas").

Toque na assinatura que você deseja gerenciar.

Toque em Cancelar Assinatura. (Não vê Cancelar Assinatura? A assinatura já está cancelada e não será renovada).

Aplicação audível para telefones Android

Para cancelar uma assinatura Audible Google Play, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo Audible em seu dispositivo Android. Certifique-se de estar cadastrado em sua conta com a assinatura paga. Toque na sua foto de perfil no canto superior direito para abrir o Menu Perfil. Toque em Pagamentos e Assinaturas, e depois em Assinaturas. Localize Audível e toque em Cancelar Assinatura.

Audible.com

Se sua assinatura não for gerenciada através do Apple Google Play, ou se o Audible não aparecer nas assinaturas de seu iPhone ou dispositivo Android, você pode cancelar visitando a seção de detalhes da conta no site Audible.

Ir para Audible.com Clique ou toque em Detalhes da conta e faça o login com as informações de sua conta. Clique ou toque em Cancelar associação sob a caixa de texto com suas informações de associação. Escolha o motivo do cancelamento e siga as instruções. Após isso, você receberá um e-mail de confirmação.

Deseja saber mais?

Verifique a página de suporte do Audiblese você quiser instruções passo a passo, caso tenha encontrado algum problema e precise de ajuda para solucionar problemas.

Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 24 Dezembro 2020 Uma VPN pode ampliar seus horizontes digitais enormemente - aproveite esta oferta em uma das melhores do mercado.

Escrito por Maggie Tillman.