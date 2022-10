Amazon assume os suricatas com a própria loja de seguros online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon vai lançar em breve sua própria loja de seguros, que oferecerá aos clientes do Reino Unido a possibilidade de adquirir seguros residenciais diretamente através de seu site de varejo em vez de seguradoras individuais ou serviços de comparação, tais como Comparar o Mercado ou Comparar a Go.

A Amazon fez uma parceria com três seguradoras britânicas para que os clientes possam escolher uma cotação que lhes agrade. Ageas UK, Co-op, e LV= General Insurance assinaram para o lançamento, enquanto outras podem ser acrescentadas a tempo.

A Amazon também dará aos clientes um cartão presente de £10 com compras de seguro.

A Amazon Insurance Store estará disponível a partir do final do ano. Ela criou uma página web dedicada para verificar mais informações na construção.

"Compras on-line para seguros residenciais é uma experiência bem estabelecida, e nosso objetivo é exceder as expectativas dos clientes quando se trata da Amazon Insurance Store", disse o gerente geral de produtos de pagamento europeus da Amazon, Jonathan Feifs.

Ele também sugeriu que o seguro residencial poderia ser apenas o começo dos produtos oferecidos: "Este lançamento inicial é apenas o começo - continuaremos a inovar e a fazer refinamentos".

Também nos perguntamos se ele poderia ligar seus serviços de seguro com produtos domésticos inteligentes no site, talvez oferecer descontos em câmeras de segurança como a Ring and Blink, por exemplo.

Não importa a seguradora, todas as apólices disponíveis através da Amazon começarão com o mesmo nível de cobertura, o que é chamado de "Padrão de Cobertura da Amazon". Isto incorporará a cobertura mais comum, baseada em pesquisas sobre reclamações de seguros residenciais no Reino Unido.

Os clientes podem assumir esta cobertura como ela é, ou incluir extras em suas apólices. Tudo o que eles têm que fazer é preencher um questionário de cotação na Amazon quando o serviço for lançado nos próximos meses.

Escrito por Rik Henderson.