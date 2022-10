Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Às vezes tomamos decisões de compra das quais nos arrependemos. Tudo bem. Esta é uma zona livre de julgamentos. Ou talvez você tenha comprado algo na Amazon, mas depois encontrou-o mais barato na Best Buy.

Seja qual for o motivo, saiba que é fácil cancelar um pedido da Amazon. Há um senão: você só pode cancelar itens físicos se eles não tiverem entrado no processo de envio. Portanto, sua janela para poder cancelar um pedido varia. Recomendamos cancelá-lo o mais rápido possível, ou então você pode ter que esperar que ele chegue e depois devolvê-lo (se for elegível para ser devolvido, ou seja). Portanto, vamos fazer com que você cancele seu pedido na Amazon antes que seja tarde demais.

Cancelar um pedido da Amazon leva apenas alguns passos e pode ser feito em pouco tempo. Veja como.

Como cancelar o seu pedido da Amazon

Itens físicos

Se você quiser cancelar um pedido de itens físicos que você comprou recentemente na Amazon, siga estes passos:

Vá para a página Seus Pedidos. Selecione o pedido que você deseja cancelar. Selecione Cancelar itens. Você pode ver Pedido de Cancelamento para pedidos do vendedor.

Se você não vir mais o Pedido de Cancelamento, contate o vendedor para instruções.

Entre em contato com os vendedores terceirizados. Selecione a caixa de seleção do item que você deseja remover do pedido. Para cancelar o pedido inteiro, selecione todos os itens. Selecione Cancelar itens selecionados neste pedido quando finalizado.

Nota: Após o Passo 3, você poderá ver Solicitação de Cancelamento para pedidos do vendedor. Se você não vir mais o Pedido de Cancelamento, entre em contato com o vendedor para obter instruções. Vá para Contatar Vendedores Terceirizados.

Pedidos digitais

Se você quiser cancelar um item digital que encomendou, como uma assinatura, esse é um processo diferente.

Vá para a página Suas Associações e Assinaturas. Depois, selecione Gerenciar Assinatura ao lado da assinatura que você gostaria de cancelar. Selecione o link em Controles Antecipados. A página principal de Assinatura será aberta. A partir daí, você pode encerrar sua assinatura.

Você pode cancelar um pedido do aplicativo Amazônia?

Sim, mas você não pode cancelar um pedido digital no aplicativo. Para cancelar um pedido de itens físicos, siga estes passos:

Abra o aplicativo móvel da Amazon. Toque no ícone Me Tab (segundo a partir da esquerda na barra de navegação). Seus pedidos. Selecione o pedido que você deseja cancelar. Se você não vir o item que deseja cancelar, toque em Mostrar mais itens. Cancelar Item. Toque em Cancelar itens verificados.

Você pode cancelar um pedido da Amazon depois que ele for enviado?

Não. Mas talvez você possa devolvê-lo assim que o receber. Consulte a página de suporte da Amazon para saber como iniciar uma devolução.

Como cancelar a Amazon Prime

Pocket-lint tem um guia separado sobre como cancelar o Amazon Prime. Como o cancelamento de um pedido, é muito fácil.

Quer saber mais?

A Amazon tem as seguintes páginas de suporte com mais detalhes:

Pocket-lint também tem este guia prático sobre a Amazônia, se você quiser dominar o site de varejo: Dicas e truques da Amazon: As melhores dicas e truques de compras para conhecer.

