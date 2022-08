Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Segundo informações, a Amazon tem planos para implantar lojas extras de Amazon Fresh no Reino Unido.

O varejista supostamente abandonou as conversas sobre o aluguel de locais extras para suas lojas sem caixa, depois que os pontos de venda existentes falharam em atender às expectativas.

-

A tecnologia "checkout-free" tinha sido bem sucedida nos EUA, sob a marca Amazon Go, mas as mercearias abertas em Londres relataram "vendas sem brilho", afirma o Times.

Isto forçou a Amazon a reconsiderar o lançamento no país.

As lojas Amazon Fresh começaram a abrir no Reino Unido em 2021, mas desde então o país entrou em um período de incerteza econômica. O aumento dos preços, especialmente de alimentos, fez com que os compradores fossem mais reticentes em gastar o dinheiro ganho com dificuldade em tudo, menos no essencial.

Acredita-se que a Amazônia tenha colocado seus planos de expansão em espera, mas pode muito bem revisitar a idéia daqui a um ano.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

A Amazon Fresh / Go oferece uma experiência de compras sem caixa, na qual o visitante só precisa entrar em sua conta Amazon ao entrar e depois colocar os itens em uma cesta. Eles serão cobrados pelas compras automaticamente ao sair da loja sem a necessidade de escanear ou visitar um ponto de checkout.

Há vários sites disponíveis especialmente em Londres, incluindo Camden Town.

Escrito por Rik Henderson.