O que é a Amazon Photos e como você a utiliza?

(Pocket-lint) - Se você se inscrever no Amazon Prime, terá acesso a uma série de benefícios diferentes. Esses benefícios incluem tudo, desde descontos durante o Prime Day até o envio gratuito em suas compras, acesso ao Prime Video para suas necessidades de transmissão de TV, assim como o Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming e muito mais.

Uma das fotos mais esquecidas da Amazônia, mas o que é e como funciona?

Estamos explorando o serviço de armazenamento digital seguro da Amazon e o que ele significa para você.

A Amazon Photos é uma das vantagens de ser um membro do Amazon Prime. Como parte de seu pacote de associados Prime, você tem acesso a um armazenamento digital seguro para suas fotos e vídeos.

Isto inclui até 5GB de armazenamento de vídeo para seus arquivos de vídeo pessoais, bem como armazenamento ilimitado para suas fotos. Essas fotos também podem ser armazenadas em resolução completa, o que significa que você pode facilmente fazer backup de suas preciosas memórias familiares sem custo adicional.

A Amazon Photos foi projetada para uso pessoal e não comercial, mas caso contrário, você pode armazenar imagens e até mesmo montar um"Cofre Família".

Amazon Photos lhe dá a possibilidade de adicionar até seis membros de sua família à sua conta Prime para que você possa carregar fotos e vídeos juntos. Isto significa que sua família pode acessar o arquivo de fotos digitais e adicionar a ele.

Melhor ainda, as pessoas adicionadas ao Cofre da Família têm acesso à sua própria conta Amazon Photos sem custo extra, com o mesmo benefício de armazenamento ilimitado de fotos e 5GB de armazenamento de vídeo também.

Uma vez carregadas na Amazon Photos, suas imagens ficam disponíveis para visualização de várias maneiras. Você pode configurá-las para exibir em vários dispositivos, incluindo Amazon Fire TV, dispositivos Amazon Echo Show e Amazon Fire Tablets.

A Amazon Photos faz mais do que simplesmente armazenar suas fotos favoritas, ela também permite organizá-las em álbuns, compartilhá-las com seus entes queridos e até filtrá-las de várias maneiras.

Amazon Photos usa alguma tecnologia inteligente para escanear suas fotos e identificar coisas, pessoas e objetos nas imagens. Você pode então usar os filtros para selecionar e mostrar imagens específicas ordenadas por este tipo. Por exemplo, você pode clicar em um rosto nos filtros e ele ordenará automaticamente as fotos para mostrar essa pessoa.

Há uma função de busca na versão desktop do Amazon Photos que você pode usar para encontrar coisas particulares com base em um termo de busca rápida. Conseguimos usar isto para filtrar fotos de membros da família com base em uma descrição, mas você também pode procurar coisas como churrasco, por exemplo, com facilidade.

Há várias maneiras diferentes de carregar suas fotos na Amazon Photos para que você possa armazená-las e acessá-las com segurança. Algumas dessas opções também permitem o carregamento automático.

A maneira mais fácil de fazer backup de suas fotos com o Amazon Photos é usando o aplicativo Amazon Photos.

Se você tem um smartphone Android, então você pode baixar o aplicativo Amazon Photos do Google Play. Uma vez feito isso, você precisará fazer o login.

Você pode então carregar fotos já armazenadas em seu telefone. O aplicativo lhe mostrará uma galeria das várias imagens em seu rolo de câmera e as várias pastas já armazenadas em seu aparelho. Você poderá então carregar suas imagens seguindo estas etapas:

Pressione e segure uma imagem que você deseja carregar Você verá então aparecer um menu no topo que inclui uma imagem de uma seta apontando para uma nuvem Clique nisso para carregar

Se você quiser selecionar várias imagens, você pode pressionar e segurar uma imagem para acessar a seleção múltipla, então basta rolar através de um toque em todas as outras imagens importantes que você deseja carregar na Amazon Photos.

Você também pode carregar imagens individuais apenas tocando na foto para ver a versão maior dela, depois clicando no ícone dos três pontos do menu no canto superior direito e clicando em upload.

Alternativamente, você pode compartilhar uma foto daqui com outras aplicações também.

Você pode configurar seu telefone Android para enviar automaticamente imagens para a Amazon Photos no futuro, para que você nunca precise pensar sobre isso e suas imagens sejam sempre copiadas.

Para fazer isso:

Clique para abrir o aplicativo Amazon Photos em seu telefone Clique em "mais" no canto inferior direito do aplicativo Clique nas configurações Em seguida, clique em Auto-save Você pode então selecionar várias opções para vídeos e fotos auto-saving

Você também pode ajustar algumas das configurações aqui, incluindo o gerenciamento de quais pastas são carregadas para que você possa evitar o upload de imagens de tela ou Whatsapp, que podem não ser tão importantes. Você também pode limitar o upload automático para Wi-Fi somente se você quiser evitar o upload e o desperdício de seus dados móveis.

Alternativamente, se você tiver um iPhone Apple, então você pode usar o aplicativo iOS Amazon Photos da mesma forma que a versão do Android.

Para carregar fotos no iOS, siga estes passos:

Clique para abrir o aplicativo Amazon Photos Em cima no ícone mais no canto inferior direito Clique em "upload de fotos e vídeos". Selecione o rolo da câmera na próxima tela Toque nas fotos que você deseja carregar e depois clique no botão de carregar no canto superior direito

O envio automático de imagens facilita muito sua vida quando se trata de armazenar e salvar suas fotos importantes.

Para fazer o backup automático de suas imagens, siga estes passos:

Clique para lançar o aplicativo Amazon Photos Toque no ícone mais no canto inferior direito e, em seguida, clique nas configurações Selecionar uploads Em seguida, clique no botão para salvar automaticamente

Você pode escolher selecionar fotos ou vídeos para carregamento automático e selecionar se deseja salvar fotos usando dados móveis ou não.

Se você tem fotos em seu computador que precisa carregar na Amazon Photos, a boa notícia é que é bastante fácil de fazer.

Vá até o site da Amazon Photos e clique para fazer o login Na parte superior direita há um botão marcado "adicionar". Clique nisso e você seleciona para carregar fotos Alternativamente, você pode carregar pastas inteiras clicando em "upload folder".

Na navegação à esquerda, você tem a opção de criar álbuns e organizar fotos de uma forma lógica. Você também pode classificar de outras formas, incluindo classificar as imagens pelo ano em que foram tiradas ou pelas "coisas" ou "pessoas" que elas contêm.

A característica Family Vault da Amazon Photos é uma ótima maneira de coletar fotos de família e compartilhá-las com as pessoas mais importantes de sua família.

Você não precisa compartilhar tudo o que você carrega em sua conta Amazon Photos em seu Cofre de Família. Você pode escolher carregar imagens de dispositivos específicos ou mesmo escolher as imagens que você deseja adicionar com relativa facilidade.

Para configurar e usar o Family Vault, recomendamos os seguintes passos:

Dirija-se ao site Amazon Photos e faça o login Clique em Family Vault na navegação do lado esquerdo A partir daí você pode clicar para convidar outras pessoas para o cofre de sua família Em seguida, role para baixo e clique para "selecionar fotos para adicionar" ou "adicionar todas as fotos".

Talvez você não queira adicionar todos os seus dispositivos ou fotos de telefone ao cofre da família. Assim, você pode escolher quais deles adicionar e manter sua privacidade.

Você também pode acessar o Family Vault a partir de seu telefone. Abra o aplicativo e clique em "mais", depois clique em configurações e, em seguida, em Family Vault. Você tem uma série de opções, incluindo:

Adicione uploads de todos os seus dispositivos automaticamente

Adicione somente uploads de seu telefone

Adicione apenas fotos e vídeos do dispositivo que você está usando

Você também pode optar por remover todas as suas fotos e vídeos do Cofre da Família com apenas alguns cliques. Esta é uma das configurações do aplicativo e ideal se você adicionou fotos que não queria e não quer que outros vejam.

