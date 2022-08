A Amazon Drive está fechando, aqui está o que você precisa fazer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon está encerrando seu serviço de armazenamento de arquivos em nuvem, Amazon Drive, em 2023.

A empresa anunciou que vai fechar a Amazon Drive em 31 de dezembro de 2023 e, se você já é usuário, há outras datas importantes para saber também, pois os uploads serão cortados mais cedo.

Leia este guia para encontrar tudo o que você precisa saber sobre o fechamento da Amazon Drive e o que você pode fazer a respeito.

O Amazon Drive é um serviço de armazenamento de arquivos baseado em nuvem que tem sido uma alternativa ao Google Drive e Dropbox por cerca de 11 anos. Ele foi projetado para armazenar todos os tipos de arquivos de forma segura, incluindo vídeos, fotos e outros arquivos, incluindo tudo, desde PDFs a documentos.

O acesso ao Amazon Drive tem sido um dos benefícios do Amazon Prime com 5GB de armazenamento gratuito incluído junto com os outros benefícios. É uma alternativa ao Amazon Photos (aka Prime Photos) que se concentra exclusivamente em fotos e fornece armazenamento ilimitado para suas fotos através de aplicativos no iOS ou Android.

A Amazon anunciou oficialmente que está fechando a Amazon Drive no final de 2023. A empresa disse que está concentrando seus esforços na Amazon Drive, em seu lugar.

Após 31 de dezembro de 2023, os clientes não terão mais acesso à Amazon Drive e isso inclui seus arquivos armazenados lá.

No período que antecede o fechamento, outras coisas também estão acontecendo:

31 de outubro de 2022 - A Amazon removerá o aplicativo Android Drive das lojas de aplicativos iOS e Google Play

31 de janeiro de 2023 - você não poderá mais carregar arquivos na Amazon Drive através do site

A Amazon diz que você terá a oportunidade de baixar arquivos de seu Amazon Drive a partir de agora até a data final do fechamento. A Amazon Photos não está sofrendo o mesmo destino, portanto, você pode continuar a usar esse serviço para fotos e vídeos.

A Amazon também disse que se você já tiver o aplicativo Amazon Drive instalado, ele continuará a funcionar, mas não será mais suportado para correções de bugs ou atualizações de segurança.

Enquanto isso, você pode (e deve) baixar seus arquivos do Amazon Drive e fazer backup deles em outro lugar, se necessário.

Para fazer isso:

Visite o site da Amazon Drive e faça o login

Encontre e acesse as pastas e arquivos que você deseja salvar

Clique no ícone de download na parte superior da navegação do site

Repita isso para todos os arquivos que você deseja salvar

A Amazon diz que se você tiver algum problema para baixar seus arquivos, então você pode entrar em contato com o suporte ao cliente aqui.

Se você tem pago a mais pelas opções de armazenamento de alto nível da Amazon Drive, então talvez queira cancelar sua assinatura em breve.

Para cancelar a Amazon Drive:

Vá para a página do plano de armazenamento do Amazon Drive.

Login

Clique na opção para "cancelar meu plano".

Em seguida, clique em "terminar agora" sob as opções.

Uma vez que você tenha feito o download de seus arquivos, a Amazon sugere que você possa armazená-los localmente. Alternativamente, há uma série de outras opções confiáveis de armazenamento em nuvem para escolher. Dependendo do tamanho de seus arquivos, você pode precisar pagar uma taxa, mas também há uma série de planos gratuitos.

OGoogle Drive inclui 15GB gratuitos como padrão por ter apenas uma conta Google. Portanto, vale a pena ver isso como uma opção fácil.

