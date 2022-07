Membros do US Amazon Prime recebem Grubhub Plus de graça

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon expandiu ainda mais os benefícios que oferece aos membros Prime, dando a seus assinantes americanos acesso ao Grubhub Plus sem custo extra por um ano.

A filiação ao serviço de entrega de alimentos lhe dá entrega gratuita em pedidos acima de $12, e normalmente custa $9,99 mensais, portanto, pode fazer uma boa economia se você for um usuário do Grubhub.

Uma vez que o período gratuito de um ano terminar, você começará a ser cobrado pelo serviço, e sempre que você cancelar o Amazon Prime também cancelará o Grubhub Plus, assim você não poderá tirar um mês do Prime para obter o ano inteiro de graça.

A Amazon oferece um vínculo muito similar com o Deliveroo Plus no Reino Unido, portanto, ela vê claramente estas economias na entrega como um USP que está convencendo as pessoas a manter ou retirar a assinatura do Amazon Prime.

Há alguns outros benefícios para o Grubhub Plus, incluindo descontos ocasionais exclusivos e até mesmo comida grátis se você tiver sorte, portanto, se você for um assinante do Prime nos EUA, este será um a ser aproveitado no próximo ano.

Você pode ativar a oferta do Grubhub para reivindicar seu ano gratuito, indo para a página relevante na Amazon - aqui mesmo, de fato.

Escrito por Max Freeman-Mills.