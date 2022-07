Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O serviço de streaming de vídeo gratuito da Amazon, Freevee, está agora disponível em dispositivos que rodam Android TV ou Google TV no Reino Unido.

Isso inclui TVs inteligentes da Sony, Panasonic, Hisense, Phillips, e Sharp. Também está disponível em caixas de TV dedicadas ao Android, como o Nvidia Shield, e Chromecast com o Google TV.

Tudo o que você tem que fazer é baixar o novo aplicativo Freevee disponível.

Ele também será lançado para dispositivos móveis Android no final deste mês.

Freevee lançado no Reino Unido no início deste ano com o nome de IMDb TV. Foi rebatizado em maio.

Originalmente parte do aplicativo Prime Video e da experiência na web, aplicativos Freevee dedicados têm sido lançados para múltiplos dispositivos em todo o Reino Unido nos últimos tempos. Ele já está disponível como um aplicativo separado em muitos dispositivos nos EUA.

Se sua TV inteligente ainda não tem Freevee, você ainda pode encontrar seu conteúdo dentro do aplicativo Prime Video.

O Freevee é um serviço de streaming apoiado por anúncios com uma grande quantidade de programas de TV e filmes de exibição livre. Como o serviço Prime Video pago da Amazon, ele também tem seu próprio conteúdo "Original", tal como a série spin-off Bosch: Legado.

O novo filme exclusivo Love Accidentally estreará na plataforma em 15 de julho de 2022, com uma nova série de comédia original, Sprung, começando em 19 de agosto.

Escrito por Rik Henderson.